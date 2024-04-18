Вы забудете о котлетах: готовим мясной рулет, который сразу станет вашим любимцем
Источник:filizhanka
Мясной рулет в тесте – это блюдо, которое вам точно нужно попробовать. Сочное мясо и нежное тесто образуют такую вкусовую гармонию, что от нее легко можно потерять голову.
Это блюдо часто выбирают вместо котлет. Вполне логично: усилий нужно меньше, а на жертвы по вкусу вы точно не будете жаловаться. Попробуйте раз – и вы вернетесь к нему снова.
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Рецепт мясного рулета в тесте
Время: 2,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 100 грамм сметаны;
– 100 грамм сливочного масла;
– 250 грамм муки;
– щепотка соли;
– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
начинка:
– 450 грамм фарша;
– 2 луковицы;
– по 120 грамм твердого сыра и моцареллы;
– 1 яйцо;
– 50 грамм панировочных сухарей;
– соль, перец, специи и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Муку просеиваем и смешиваем с солью и разрыхлителем.
- Добавляем размягченное масло и делаем из массы крошку.
- Добавляем сметану, вымешиваем тесто и ставим на час в холодильник.
- Фарш заправляем луком, добавляем яйцо, солим, перчим.
- Выкладываем фарш на пленку, прокатываем в прямоугольник, смазываем сметаной, посыпаем сыром, укропом и специями.
- Сворачиваем рулет.
- Выкладываем рулет на раскатанное тесто и заворачиваем его.
- Выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем взбитым яйцом и выпекаем 40 – 50 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!Это очень вкусно: готовим пирог с колбасой и сыром.