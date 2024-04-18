Цю страву часто обирають замість котлет. Цілком логічно: зусиль потрібно менше, а про жертви щодо смаку ви точно не будете скаржитися. Спробуйте раз – і ви повернетеся до нього знову.

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Рецепт м'ясного рулету в тісті

Час: 2,5 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Борошно просіюємо і змішуємо із сіллю та розпушувачем.
  2. Додаємо розм'якшене масло та робимо з маси крихту.
  3. Додаємо сметану, вимішуємо тісто і ставимо на годину у холодильник.
  4. Фарш заправляємо цибулею, додаємо яйце, солимо, перчимо.
  5. Викладаємо фарш на плівку, прокочуємо у прямокутник, змащуємо сметаною, посипаємо сиром, кропом та спеціями.
  6. Згортаємо рулет.
  7. Викладаємо рулет на розкатане тісто та обгортаємо його.
  8. Викладаємо на застелене пергаментом деко, змащуємо збитим яйцем та випікаємо 40 – 50 хвилин при 180 градусах.

Смачного!