Цю страву часто обирають замість котлет. Цілком логічно: зусиль потрібно менше, а про жертви щодо смаку ви точно не будете скаржитися. Спробуйте раз – і ви повернетеся до нього знову.
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Рецепт м'ясного рулету в тісті
Час: 2,5 години
Порцій: 4
Приготування:
- Борошно просіюємо і змішуємо із сіллю та розпушувачем.
- Додаємо розм'якшене масло та робимо з маси крихту.
- Додаємо сметану, вимішуємо тісто і ставимо на годину у холодильник.
- Фарш заправляємо цибулею, додаємо яйце, солимо, перчимо.
- Викладаємо фарш на плівку, прокочуємо у прямокутник, змащуємо сметаною, посипаємо сиром, кропом та спеціями.
- Згортаємо рулет.
- Викладаємо рулет на розкатане тісто та обгортаємо його.
- Викладаємо на застелене пергаментом деко, змащуємо збитим яйцем та випікаємо 40 – 50 хвилин при 180 градусах.
Смачного!