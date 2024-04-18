Цю страву часто обирають замість котлет. Цілком логічно: зусиль потрібно менше, а про жертви щодо смаку ви точно не будете скаржитися. Спробуйте раз – і ви повернетеся до нього знову.

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Рецепт м'ясного рулету в тісті

Час: 2,5 години

Порцій: 4

Інгредієнти: тісто:

– 100 грамів сметани;

– 100 грамів вершкового масла;

– 250 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 1/4 чайної ложки розпушувача;

начинка:

– 450 грамів фаршу;

– 2 цибулини;

– по 120 грамів твердого сиру та моцарели;

– 1 яйце;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– сіль, перець, спеції та зелень до смаку.

Приготування:

Борошно просіюємо і змішуємо із сіллю та розпушувачем. Додаємо розм'якшене масло та робимо з маси крихту. Додаємо сметану, вимішуємо тісто і ставимо на годину у холодильник. Фарш заправляємо цибулею, додаємо яйце, солимо, перчимо. Викладаємо фарш на плівку, прокочуємо у прямокутник, змащуємо сметаною, посипаємо сиром, кропом та спеціями. Згортаємо рулет. Викладаємо рулет на розкатане тісто та обгортаємо його. Викладаємо на застелене пергаментом деко, змащуємо збитим яйцем та випікаємо 40 – 50 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Це дуже смачно: готуємо пиріг з ковбасою і сиром.