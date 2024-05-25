Вместо обычного бутерброда: оригинальная намазка на хлеб с докторской колбасой
25 мая 2024, 10:55Читати новину українською
Бутерброд с колбасой – одна из самых популярных опций быстрого перекуса. Но всегда стоит искать возможность разбавить обыденность чем-то оригинальным.
Намазки на хлеб – это всегда удачная опция для быстрого перекуса. Их существует просто множество, и никогда не поздно попробовать что-то новое. Например, этот рецепт предлагает использовать докторскую колбасу, но при желании можно использовать другой ингредиент.
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Рецепт намазки с докторской колбасой
Время: 5 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 грамм докторской колбасы;
– 2 вареных яйца;
– 50 грамм твердого сыра;
– 50 грамм сливочного масла;
– соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Колбасу, яйца и сыр грубо натираем.
- Хорошо все вымешиваем или перебиваем массу в блендере до однородности.
- Добавляем к массе мягкое масло, солим и приправляем специями.
- Еще раз хорошо все перемешиваем. Подаем с любимым хлебом.
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