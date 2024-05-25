Намазки на хліб – це завжди вдала опція для швидкого перекусу. Їх існує просто безліч, і ніколи не пізно спробувати щось нове. Наприклад, цей рецепт пропонує використати лікарську ковбасу, але за бажання можна використати інший інгредієнт.
До речі Можна готувати щодня – не набридне: лінива запіканка, яку всі просто обожнюють
Рецепт намазки з лікарською ковбасою
Час: 5 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Ковбасу, яйця та сир грубо натираємо.
- Добре все вимішуємо або перебиваємо масу у блендері до однорідності.
- Додаємо до маси м'яке масло, солимо та приправляємо спеціями.
- Ще раз добре все перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!