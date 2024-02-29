Картофельные оладьи – это особое блюдо, которое вы можете усовершенствовать любимыми специями и пряностями. Они легкие и сытные, а то, что их не нужно жарить в большом количестве масла, сделает их хорошим выбором для детей.

Интересно Идеальный рецепт для тех, кто спешит: быстрое рагу по-китайски с курицей

Рецепт оладий из картофеля

Время: 40 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Картофель и лук чистим и крупно натираем. Выжимаем из них лишнюю влагу.
  2. В большой миске смешиваем все ингредиенты и замешиваем однородное тесто.
  3. Разогреваем сковороду на среднем огне.
  4. Лодкой выкладываем небольшие оладьи и обжариваем по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
  5. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
  6. Подаем с любимым соусом или сметаной.

Приятного аппетита!