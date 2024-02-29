Картопляні оладки – це особлива страва, яку ви можете вдосконалити улюбленими спеціями та прянощами. Вони легкі та ситні, а те, що їх не потрібно смажити у великій кількості олії, зробить їх гарним вибором для дітей.
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Рецепт оладок з картоплі
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю та цибулю чистимо та крупно натираємо. Вижимаємо з них зайву вологу.
- У великій мисці змішуємо всі інгредієнти та замішуємо однорідне тісто.
- Розігріваємо пательню на середньому вогні.
- Лодкою викладаємо невеликі оладки та обсмажуємо по 3 – 4 хвилини з кожного боку.
- Готові оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
- Подаємо з улюбленим соусом або сметаною.
Смачного!