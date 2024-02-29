Не только деруны или пирожки: оладьи из картофеля, которые покорят ваших родных

29 февраля 2024, 15:41
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Обычно, когда речь заходит об оладьях, мы представляем сладкое блюдо. Однако стоит изменить главный ингредиент – и вы получите особенное блюдо.

Картофельные оладьи – это особое блюдо, которое вы можете усовершенствовать любимыми специями и пряностями. Они легкие и сытные, а то, что их не нужно жарить в большом количестве масла, сделает их хорошим выбором для детей.

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Рецепт оладий из картофеля

Время: 40 минут

Порций: 2

Ингредиенты:
– картофель – 4 штуки;
– лук – 1 штука;
– яйца – 2;
– мука – 4 столовые ложки;
– соль и перец по вкусу;
– масло – для жарки.

Приготовление:

  1. Картофель и лук чистим и крупно натираем. Выжимаем из них лишнюю влагу.
  2. В большой миске смешиваем все ингредиенты и замешиваем однородное тесто.
  3. Разогреваем сковороду на среднем огне.
  4. Лодкой выкладываем небольшие оладьи и обжариваем по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
  5. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
  6. Подаем с любимым соусом или сметаной.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська