Не только деруны или пирожки: оладьи из картофеля, которые покорят ваших родных

Обычно, когда речь заходит об оладьях, мы представляем сладкое блюдо. Однако стоит изменить главный ингредиент – и вы получите особенное блюдо.

Картофельные оладьи – это особое блюдо, которое вы можете усовершенствовать любимыми специями и пряностями. Они легкие и сытные, а то, что их не нужно жарить в большом количестве масла, сделает их хорошим выбором для детей.

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Рецепт оладий из картофеля

Время: 40 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– картофель – 4 штуки;

– лук – 1 штука;

– яйца – 2;

– мука – 4 столовые ложки;

– соль и перец по вкусу;

– масло – для жарки.

Приготовление:

Картофель и лук чистим и крупно натираем. Выжимаем из них лишнюю влагу. В большой миске смешиваем все ингредиенты и замешиваем однородное тесто. Разогреваем сковороду на среднем огне. Лодкой выкладываем небольшие оладьи и обжариваем по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подаем с любимым соусом или сметаной.

Приятного аппетита!