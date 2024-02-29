Не только деруны или пирожки: оладьи из картофеля, которые покорят ваших родных
29 февраля 2024, 15:41Читати новину українською
Источник:Хорошие новости
Обычно, когда речь заходит об оладьях, мы представляем сладкое блюдо. Однако стоит изменить главный ингредиент – и вы получите особенное блюдо.
Картофельные оладьи – это особое блюдо, которое вы можете усовершенствовать любимыми специями и пряностями. Они легкие и сытные, а то, что их не нужно жарить в большом количестве масла, сделает их хорошим выбором для детей.
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Рецепт оладий из картофеля
Время: 40 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– картофель – 4 штуки;
– лук – 1 штука;
– яйца – 2;
– мука – 4 столовые ложки;
– соль и перец по вкусу;
– масло – для жарки.
Приготовление:
- Картофель и лук чистим и крупно натираем. Выжимаем из них лишнюю влагу.
- В большой миске смешиваем все ингредиенты и замешиваем однородное тесто.
- Разогреваем сковороду на среднем огне.
- Лодкой выкладываем небольшие оладьи и обжариваем по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
- Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Подаем с любимым соусом или сметаной.
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