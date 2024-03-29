Это относительно жидкое дрожжевое полуготовое тесто стоит готовить заранее. В среднем опара должна выстоять около полутора часов и при температуре не менее, чем 30 градусов.

Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Рецепт опары

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 чашка теплого молока;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка дрожжей;

– полчашки муки.

Приготовление:

В глубокой миске или чашке смешайте теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 5 – 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Постепенно добавляйте муку, тщательно смешивая до получения однородной консистенции без комков. Закройте миску чистой тканью или пластиковой пленкой и оставьте опару на 1 – 2 часов, пока она не увеличится в размере и не станет рыхлой. После этого ваша опара готова для использования в рецепте пасхи. Добавьте ее к другим ингредиентам теста и продолжайте приготовление по рецепту.

Классическое исполнение: как приготовить пасху.