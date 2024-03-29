Це відносно рідке дріжджове напівготове тісто варто готувати заздалегідь. У середньому опара повинна вистояти близько півтори години та при температурі не меншій, ніж 30 градусів.

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Рецепт опари

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У глибокій мисці або чашці змішайте тепле молоко, цукор і дріжджі. Залиште на 5 – 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
  2. Поступово додавайте муку, ретельно змішуючи до отримання однорідної консистенції без комків.
  3. Закрийте миску чистою тканиною або пластиковою плівкою та залиште опару на 1 – 2 годин, доки вона не збільшиться у розмірі та не стане пухкою.
  4. Після цього ваша опара готова для використання у рецепті паски. Додайте її до інших інгредієнтів тіста та продовжуйте приготування за рецептом.