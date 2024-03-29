Це відносно рідке дріжджове напівготове тісто варто готувати заздалегідь. У середньому опара повинна вистояти близько півтори години та при температурі не меншій, ніж 30 градусів.

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Рецепт опари

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 чашка теплого молока;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка дріжджів;

– пів чашки муки.

Приготування:

У глибокій мисці або чашці змішайте тепле молоко, цукор і дріжджі. Залиште на 5 – 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Поступово додавайте муку, ретельно змішуючи до отримання однорідної консистенції без комків. Закрийте миску чистою тканиною або пластиковою плівкою та залиште опару на 1 – 2 годин, доки вона не збільшиться у розмірі та не стане пухкою. Після цього ваша опара готова для використання у рецепті паски. Додайте її до інших інгредієнтів тіста та продовжуйте приготування за рецептом.

Класичне виконання: як приготувати паску.