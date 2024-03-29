Настолько просто, что сделает даже новичок: как делать опару на пасху
29 марта 2024, 21:15Читати новину українською
Источник:Наша мама
Опара – это жидкое тесто, которое состоит из муки, дрожжей и жидкости, в некоторых случаях еще добавляют сахар. Благодаря такой подготовке пасха получится душистой и пышной.
Это относительно жидкое дрожжевое полуготовое тесто стоит готовить заранее. В среднем опара должна выстоять около полутора часов и при температуре не менее, чем 30 градусов.
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Рецепт опары
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 чашка теплого молока;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка дрожжей;
– полчашки муки.
Приготовление:
- В глубокой миске или чашке смешайте теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 5 – 10 минут, чтобы дрожжи активировались.
- Постепенно добавляйте муку, тщательно смешивая до получения однородной консистенции без комков.
- Закройте миску чистой тканью или пластиковой пленкой и оставьте опару на 1 – 2 часов, пока она не увеличится в размере и не станет рыхлой.
- После этого ваша опара готова для использования в рецепте пасхи. Добавьте ее к другим ингредиентам теста и продолжайте приготовление по рецепту.