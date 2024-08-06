Такой праздник должен быть вкусным: печем традиционную паляницу с маком на Спаса

6 августа 2024, 06:25
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ютуб Несет Галя воду

Сегодня христианский мир празднует Спаса. Преображение Господне имеет не только сакральное значение, но и кулинарные традиции.

Паляница с маком – традиционное блюдо для этого светлого праздника. Она имеет отличный вкус и идеально дополнит любимые горячие напитки.

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Рецепт паляницы с маком

Время: 45 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 300 миллилитров кефира или сметаны;
– стакан сахара;
– 1 яйцо;
– чайная ложка соды;
– примерно 3 стакана муки (добавлять до нужной консистенции теста, оно мягче, чем на вареники);
– мак;
– мед.

Приготовление:

  1. Яйцо взбиваем. Добавляем кефир или сметану, сахар, соду и перемешиваем.
  2. Просеиваем муку и замешиваем тесто.
  3. Разогреваем духовку до 190 градусов.
  4. Форму смазываем маслом и выкладываем тесто прямоугольником толщиной в 1 сантиметр и делаем на нем проколы.
  5. Выпекаем 20 – 25 минут до румяного цвета.
  6. Соединяем мед с маком. Если масса сухая – можно добавить немного воды.
  7. Покрываем лепешку и нарезаем квадратиками.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська