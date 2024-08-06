Паляниця з маком – традиційна страва для цього світлого свята. Вона має відмінний смак та ідеально доповнить улюблені гарячі напої.

Читайте також Надзвичайно смачний та ароматний: готуємо фантастичний маринад для шашлику з гірчицею

Рецепт паляниці з маком

Час: 45 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Яйце збиваємо. Додаємо кефір чи сметану, цукор, соду та перемішуємо.
  2. Просіюємо борошно та замішуємо тісто.
  3. Розігріваємо духовку до 190 градусів.
  4. Форму змащуємо маслом та викладаємо тісто прямокутником товщиною в 1 сантиметр та робимо на ньому проколи.
  5. Випікаємо 20 – 25 хвилин до рум'яного кольору.
  6. З'єднуємо мед з маком. Якщо маса суха – можна додати трішки води.
  7. Покриваємо паляницю та нарізаємо квадратиками.

Смачного!