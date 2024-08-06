Паляниця з маком – традиційна страва для цього світлого свята. Вона має відмінний смак та ідеально доповнить улюблені гарячі напої.

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Рецепт паляниці з маком

Час: 45 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти: – 300 мілілітрів кефіру або сметани;

– склянка цукру;

– 1 яйце;

– чайна ложка соди;

– приблизно 3 склянки борошна (додавати до потрібної консистенції тіста, воно м'якше, ніж на вареники);

– мак;

– мед.

Приготування:

Яйце збиваємо. Додаємо кефір чи сметану, цукор, соду та перемішуємо. Просіюємо борошно та замішуємо тісто. Розігріваємо духовку до 190 градусів. Форму змащуємо маслом та викладаємо тісто прямокутником товщиною в 1 сантиметр та робимо на ньому проколи. Випікаємо 20 – 25 хвилин до рум'яного кольору. З'єднуємо мед з маком. Якщо маса суха – можна додати трішки води. Покриваємо паляницю та нарізаємо квадратиками.

Смачного!

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