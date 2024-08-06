Паляниця з маком – традиційна страва для цього світлого свята. Вона має відмінний смак та ідеально доповнить улюблені гарячі напої.
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Рецепт паляниці з маком
Час: 45 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Яйце збиваємо. Додаємо кефір чи сметану, цукор, соду та перемішуємо.
- Просіюємо борошно та замішуємо тісто.
- Розігріваємо духовку до 190 градусів.
- Форму змащуємо маслом та викладаємо тісто прямокутником товщиною в 1 сантиметр та робимо на ньому проколи.
- Випікаємо 20 – 25 хвилин до рум'яного кольору.
- З'єднуємо мед з маком. Якщо маса суха – можна додати трішки води.
- Покриваємо паляницю та нарізаємо квадратиками.
Смачного!