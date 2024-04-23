Желтый цвет – это то, что отличает невероятную пасху от посредственной. Имея под рукой нужный рецепт можно не беспокоиться, что что-то пойдет не по плану.

Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку

Рецепт золотого кулича

Время: 3 часа

Порций: зависит от размера форм

Приготовление:

  1. Сначала – опара. Греем молоко и растворяем сахар, соль и дрожжи. Добавляем 3 столовые ложки муки и ставим на 15 минут в теплое место.
  2. Когда на опаре образуется пенная шапочка, добавляем растопленное сливочное масло, яйца и сметану.
  3. Хорошо перемешиваем, добавляем ванильный сахар и муку, смешанную с куркумой.
  4. Замешиваем пластичное тесто, кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа.
  5. Изюм на 5 минут заливаем кипятком, затем сливаем воду и просушиваем.
  6. Добавляем его в тесто.
  7. Формы смазываем маслом и заполняем тестом на 1/3.
  8. Ставим в теплое место на 30 минут.
  9. Выпекаем 30 – 40 минут при 180 градусах.
  10. При желании украшаем глазурью.

Приятного аппетита!