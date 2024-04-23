Желтый цвет – это то, что отличает невероятную пасху от посредственной. Имея под рукой нужный рецепт можно не беспокоиться, что что-то пойдет не по плану.
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Рецепт золотого кулича
Время: 3 часа
Порций: зависит от размера форм
Приготовление:
- Сначала – опара. Греем молоко и растворяем сахар, соль и дрожжи. Добавляем 3 столовые ложки муки и ставим на 15 минут в теплое место.
- Когда на опаре образуется пенная шапочка, добавляем растопленное сливочное масло, яйца и сметану.
- Хорошо перемешиваем, добавляем ванильный сахар и муку, смешанную с куркумой.
- Замешиваем пластичное тесто, кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа.
- Изюм на 5 минут заливаем кипятком, затем сливаем воду и просушиваем.
- Добавляем его в тесто.
- Формы смазываем маслом и заполняем тестом на 1/3.
- Ставим в теплое место на 30 минут.
- Выпекаем 30 – 40 минут при 180 градусах.
- При желании украшаем глазурью.
Приятного аппетита!