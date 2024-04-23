Желтый цвет – это то, что отличает невероятную пасху от посредственной. Имея под рукой нужный рецепт можно не беспокоиться, что что-то пойдет не по плану.

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Рецепт золотого кулича

Время: 3 часа

Порций: зависит от размера форм

Ингредиенты: – 4 стакана муки;

– 25 грамм свежих дрожжей;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан молока;

– 50 грамм сметаны;

– 70 грамм сливочного масла;

– щепотка соли;

– 5 грамм ванильного сахара;

– 1 столовая ложка куркумы;

– 2 яйца;

– 100 грамм изюма.

Приготовление:

Сначала – опара. Греем молоко и растворяем сахар, соль и дрожжи. Добавляем 3 столовые ложки муки и ставим на 15 минут в теплое место. Когда на опаре образуется пенная шапочка, добавляем растопленное сливочное масло, яйца и сметану. Хорошо перемешиваем, добавляем ванильный сахар и муку, смешанную с куркумой. Замешиваем пластичное тесто, кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа. Изюм на 5 минут заливаем кипятком, затем сливаем воду и просушиваем. Добавляем его в тесто. Формы смазываем маслом и заполняем тестом на 1/3. Ставим в теплое место на 30 минут. Выпекаем 30 – 40 минут при 180 градусах. При желании украшаем глазурью.

Приятного аппетита!

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