Жовтий колір – це те, що відрізняє неймовірну паску від посередньої. Маючи під рукою потрібний рецепт можна не турбуватися про те, що щось піде не за планом.

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Рецепт золотої паски

Час: 3 години

Порцій: залежить від розміру форм

Інгредієнти: – 4 склянки борошна;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка молока;

– 50 грамів сметани;

– 70 грамів вершкового масла;

– дрібка солі;

– 5 грамів ванільного цукру;

– 1 столова ложка куркуми;

– 2 яйця;

– 100 грамів родзинок.

Приготування:

Спочатку – опара. Гріємо молоко і розчиняємо цукор, сіль і дріжджі. Додаємо 3 столові ложки борошна і ставимо на 15 хвилин у тепле місце. Коли на опарі утвориться пінна шапочка, додаємо розтоплене вершкове масло, яйця і сметану. Добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор та борошно, змішане з куркумою. Замішуємо пластичне тісто, кладемо у миску, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на 1,5 години. Родзинки на 5 хвилин заливаємо окропом, потім зливаємо воду і просушуємо. Додаємо їх у тісто. Форми змащуємо олією та заповнюємо тістом на 1/3. Ставимо у тепле місце на 30 хвилини. Випікаємо 30 – 40 хвилин при 180 градусах. За бажання прикрашаємо глазур'ю.

Смачного!

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