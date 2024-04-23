Жовтий колір – це те, що відрізняє неймовірну паску від посередньої. Маючи під рукою потрібний рецепт можна не турбуватися про те, що щось піде не за планом.

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Рецепт золотої паски

Час: 3 години

Порцій: залежить від розміру форм

Приготування:

  1. Спочатку – опара. Гріємо молоко і розчиняємо цукор, сіль і дріжджі. Додаємо 3 столові ложки борошна і ставимо на 15 хвилин у тепле місце.
  2. Коли на опарі утвориться пінна шапочка, додаємо розтоплене вершкове масло, яйця і сметану.
  3. Добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор та борошно, змішане з куркумою.
  4. Замішуємо пластичне тісто, кладемо у миску, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на 1,5 години.
  5. Родзинки на 5 хвилин заливаємо окропом, потім зливаємо воду і просушуємо.
  6. Додаємо їх у тісто.
  7. Форми змащуємо олією та заповнюємо тістом на 1/3.
  8. Ставимо у тепле місце на 30 хвилини.
  9. Випікаємо 30 – 40 хвилин при 180 градусах.
  10. За бажання прикрашаємо глазур'ю.

Смачного!