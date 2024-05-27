Всего 30 минут – и о перекусе можно не беспокоиться: готовим выточенный печеночный паштет
27 мая 2024, 23:22Читати новину українською
Источник:noviydoctor
Паштет из печени – отличный выход, когда нужно заготовить перекус на несколько дней. Не стоит оценивать блюдо по простоте приготовления, ведь оно исчезает из холодильника очень быстро.
Лучше всего паштет готовить вечером, тогда утром блюдо уже будет полностью готово и готово к употреблению. На долго его не хватает, поэтому лучше сразу приготовить событийную, а то и тройную порцию.
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Рецепт печеночного паштета
Время: 30 минут
Порций: 5
Ингредиенты:
– 500 грамм куриной печени;
– 150 миллилитров сливок (33%);
– 70 грамм сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– масло или сливочное масло для жарки.
Приготовление:
- Печень моем, обсушиваем и удаляем лишние прожилки. Затем обжариваем на сковороде, но следим, чтобы не пересушить.
- Добавляем сливки, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Даем немного остыть.
- Перебиваем в блендере до однородности. Солим, перчим, добавляем мягкое сливочное масло и еще раз перемешиваем.
- Паштет будет жидковатым – так и должно быть.
- Выкладываем по 2 – 3 столовые ложки на пищевую пленку и заворачиваем рулет. Края затягиваем, чтобы паштет имел хорошую форму.
- Остужаем рулет в холодильнике.
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