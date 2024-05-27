Найкраще паштет готувати ввечері, тоді зранку страва вже буде повністю готова та готова до вживання. На довго її не вистачає, тому краще одразу приготувати подійну, а то й потрійну порцію.

До речі Краще готувати одразу два: легкий домашній пиріг з яйцем та цибулькою

Рецепт печінкового паштету

Час: 30 хвилин

Порцій: 5

Приготування:

  1. Печінку миємо, обсушуємо та видаляємо зайві прожилки. Потім обсмажуємо на сковорідці, але слідкуємо, щоб не пересушити.
  2. Додаємо вершки, перемішуємо, доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Даємо трішки охолонути.
  3. Перебиваємо у блендері до однорідності. Солимо, перчимо, додаємо м'яке вершкове масло та ще раз перемішуємо.
  4. Паштет буде рідкуватим – так і має бути.
  5. Викладаємо по 2 – 3 столові ложки на харчову плівку та загортаємо рулет. Краї затягуємо, щоб паштет мав гарну форму.
  6. Остуджуємо рулет у холодильнику.

Смачного!