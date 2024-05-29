Тот самый рецепт: пирог из детства, готовить который надо считанные минуты

29 мая 2024, 06:32
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Источник:

cookorama

Пирог с вареньем – это то, что возвращает в детские воспоминания. Хорошие новости: такая ностальгия не требует ни времени, ни усилий.

Эта легкая и ароматная выпечка готовится почти "легким взмахом руки". Если нужно что-то сладенькое к чаю, но долго колдовать над десертом не хочется, то лучшего варианта просто не найти.

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Рецепт пирога с вареньем

Время: 25 минут

Порций: 8

Ингредиенты: 

– 250 грамм варенья;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 1/3 стакана сахара;
– щепотка ванилина и соли;
– 250 грамм кефира (2,5%);
– 400 грамм соли;
– 50 грамм сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Консистенция теста должна быть густой.
  2. Выливаем тесто в форму для выпечки.
  3. Выпекаем 20 минут при 180 градусов.
  4. Готовность проверяем спичкой или зубочисткой.
  5. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська