Тот самый рецепт: пирог из детства, готовить который надо считанные минуты
29 мая 2024, 06:32Читати новину українською
Источник:cookorama
Пирог с вареньем – это то, что возвращает в детские воспоминания. Хорошие новости: такая ностальгия не требует ни времени, ни усилий.
Эта легкая и ароматная выпечка готовится почти "легким взмахом руки". Если нужно что-то сладенькое к чаю, но долго колдовать над десертом не хочется, то лучшего варианта просто не найти.
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Рецепт пирога с вареньем
Время: 25 минут
Порций: 8
Ингредиенты:
– 250 грамм варенья;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 1/3 стакана сахара;
– щепотка ванилина и соли;
– 250 грамм кефира (2,5%);
– 400 грамм соли;
– 50 грамм сахарной пудры.
Приготовление:
- Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Консистенция теста должна быть густой.
- Выливаем тесто в форму для выпечки.
- Выпекаем 20 минут при 180 градусов.
- Готовность проверяем спичкой или зубочисткой.
- Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!