Ця легка та ароматна випічка готується майже "легким помахом руки". Якщо потрібно щось солоденьке до чаю, але довго чаклувати над десертом не хочеться, то кращого варіанту просто не знайти.

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Рецепт пирога з варенням

Час: 25 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти: – 250 грамів варення;

– 1/2 чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– 1/3 склянки цукру;

– дрібка ваніліну та солі;

– 250 грамів кефіру (2,5%);

– 400 грамів солі;

– 50 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Ретельно перемішуємо усі інгредієнти. Консистенція тіста повинна бути густою. Виливаємо тісто у форму для випічки. Випікаємо 20 хвилин при 180 градусів. Готовність перевіряємо сірником або зубочисткою. Перед подачею посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

Смак такий, як у бабусі: готуємо вареники з вишнею та полуницею.