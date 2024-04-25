Уже скоро начнется сезон румбарбара, а это ничем не хуже начинка для сладостей, ни яблока! Если представится возможность им воспользоваться, то вот рецепт, с которым не прогадаете.

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Рецепт пляцка с румбарбаром и желе

Время: 2 часа

Порций: 8

Ингредиенты: – 4 яйца;

– 2 стакана сахара;

– 4 стакана муки;

– 1 пачка маргарина;

– 1 стакан кефира;

– 1 пачка порошка для печенья;

– 100 грамм любого варенья;

– 8 веточек ревеня;

– 1 пачка клубничного желе;

– 1 столовая ложка крахмала.

Приготовление:

Маргарин смешиваем с мукой и порошком для печенья. Добавляем сахар, желтки, кефир и замешиваем тесто. Выкладываем в форму. Смазываем слоем варенья. Ревень нарезаем кусочками в 5 сантиметров. Смачиваем в сухое клубничное желе и выкладываем на тесто. Если остается желе – посыпаем румбарбарбар сверху. Взбиваем белки с сахаром до пышной массы, добавляем крахмал и выкладываем взбитые белки на ревень. Выпекаем 1 час 10 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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