Уже скоро начнется сезон румбарбара, а это ничем не хуже начинка для сладостей, ни яблока! Если представится возможность им воспользоваться, то вот рецепт, с которым не прогадаете.
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Рецепт пляцка с румбарбаром и желе
Время: 2 часа
Порций: 8
Приготовление:
- Маргарин смешиваем с мукой и порошком для печенья.
- Добавляем сахар, желтки, кефир и замешиваем тесто.
- Выкладываем в форму.
- Смазываем слоем варенья.
- Ревень нарезаем кусочками в 5 сантиметров. Смачиваем в сухое клубничное желе и выкладываем на тесто.
- Если остается желе – посыпаем румбарбарбар сверху.
- Взбиваем белки с сахаром до пышной массы, добавляем крахмал и выкладываем взбитые белки на ревень.
- Выпекаем 1 час 10 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!