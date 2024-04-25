Вже незабаром почнеться сезон румбарбару, а це нічим не гірша начинка для смаколиків, ні яблука! Якщо випаде нагода ним скористатися, то ось рецепт, з яким не прогадаєте.

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Рецепт пляцка з румбарбаром та желе

Час: 2 години

Порцій: 8

Приготування:

  1. Маргарин змішуємо з мукою та порошком для печива.
  2. Додаємо цукор, жовтки, кефір та замішуємо тісто.
  3. Викладаємо у форму.
  4. Змащуємо шаром варення.
  5. Ревінь нарізаємо шматочками у 5 сантиметрів. Вмочуємо у сухе полуничне желе і викладаємо на тісто.
  6. Якщо залишається желе – посипаємо румбарбар зверху.
  7. Збиваємо білки із цукру до пишної маси, додаємо крохмаль і викладаємо збиті білки на ревінь.
  8. Випікаємо 1 годину 10 хвилин при 180 градусах.

Смачного!