Вже незабаром почнеться сезон румбарбару, а це нічим не гірша начинка для смаколиків, ні яблука! Якщо випаде нагода ним скористатися, то ось рецепт, з яким не прогадаєте.

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Рецепт пляцка з румбарбаром та желе

Час: 2 години

Порцій: 8

Інгредієнти: – 4 яйця;

– 2 склянки цукру;

– 4 склянки борошна;

– 1 пачка маргарину;

– 1 склянка кефіру;

– 1 пачка порошку для печива;

– 100 грамів будь-якого варення;

– 8 гілочок ревеню;

– 1 пачка полуничного желе;

– 1 столова ложка крохмалю.

Приготування:

Маргарин змішуємо з мукою та порошком для печива. Додаємо цукор, жовтки, кефір та замішуємо тісто. Викладаємо у форму. Змащуємо шаром варення. Ревінь нарізаємо шматочками у 5 сантиметрів. Вмочуємо у сухе полуничне желе і викладаємо на тісто. Якщо залишається желе – посипаємо румбарбар зверху. Збиваємо білки із цукру до пишної маси, додаємо крохмаль і викладаємо збиті білки на ревінь. Випікаємо 1 годину 10 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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