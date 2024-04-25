Гордость Галичины: готовим пляцок с желе и румбарбаром

25 апреля 2024, 22:35
Читати новину українською

Источник:

Вголос

Пляцки – это украшение любого праздника. А особенно, если он кардинально отличаются от того, что можно приобрести в магазине.

Уже скоро начнется сезон румбарбара, а это ничем не хуже начинка для сладостей, ни яблока! Если представится возможность им воспользоваться, то вот рецепт, с которым не прогадаете.

Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Рецепт пляцка с румбарбаром и желе

Время: 2 часа

Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 яйца;
– 2 стакана сахара;
– 4 стакана муки;
– 1 пачка маргарина;
– 1 стакан кефира;
– 1 пачка порошка для печенья;
– 100 грамм любого варенья;
– 8 веточек ревеня;
– 1 пачка клубничного желе;
– 1 столовая ложка крахмала.

Приготовление:

  1. Маргарин смешиваем с мукой и порошком для печенья.
  2. Добавляем сахар, желтки, кефир и замешиваем тесто.
  3. Выкладываем в форму.
  4. Смазываем слоем варенья.
  5. Ревень нарезаем кусочками в 5 сантиметров. Смачиваем в сухое клубничное желе и выкладываем на тесто.
  6. Если остается желе – посыпаем румбарбарбар сверху.
  7. Взбиваем белки с сахаром до пышной массы, добавляем крахмал и выкладываем взбитые белки на ревень.
  8. Выпекаем 1 час 10 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Вы удивитесь, что так можно: как испечь кулич в чашке.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська