Гордость Галичины: готовим пляцок с желе и румбарбаром
25 апреля 2024, 22:35Читати новину українською
Источник:Вголос
Пляцки – это украшение любого праздника. А особенно, если он кардинально отличаются от того, что можно приобрести в магазине.
Уже скоро начнется сезон румбарбара, а это ничем не хуже начинка для сладостей, ни яблока! Если представится возможность им воспользоваться, то вот рецепт, с которым не прогадаете.
Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"
Рецепт пляцка с румбарбаром и желе
Время: 2 часа
Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 2 стакана сахара;
– 4 стакана муки;
– 1 пачка маргарина;
– 1 стакан кефира;
– 1 пачка порошка для печенья;
– 100 грамм любого варенья;
– 8 веточек ревеня;
– 1 пачка клубничного желе;
– 1 столовая ложка крахмала.
Приготовление:
- Маргарин смешиваем с мукой и порошком для печенья.
- Добавляем сахар, желтки, кефир и замешиваем тесто.
- Выкладываем в форму.
- Смазываем слоем варенья.
- Ревень нарезаем кусочками в 5 сантиметров. Смачиваем в сухое клубничное желе и выкладываем на тесто.
- Если остается желе – посыпаем румбарбарбар сверху.
- Взбиваем белки с сахаром до пышной массы, добавляем крахмал и выкладываем взбитые белки на ревень.
- Выпекаем 1 час 10 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!Вы удивитесь, что так можно: как испечь кулич в чашке.