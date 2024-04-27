Коли йдеться про солоденьке до свята, вишня – одна з найпопулярніших опцій. Це чудовий вибір, адже вишня робить смак пляцків неповторним.
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Рецепт пляцка "Маково-вишневий аромат"
Час: 1,5 години
Порцій: 8
Приготування:
- Спочатку тісто: розтираємо жовтки, цукор і маргарин. Додаємо борошно і порошок до печива. Замішуємо тісто і ділимо на 3 частини.
- До однієї частини додаємо какао і добре вимішуємо.
- Запарюємо і втираємо мак. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор і порошок для печива, добре перемішуємо.
- У форму викладаємо частину білого тіста. Викладаємо макову масу і накриваємо темним тістом.
- Вишні обвалюємо у сухарях та викладаємо на коричневе тісто.
- Збиваємо білки, додаємо цукор і кокосову стружку, добре збиваємо і викладаємо на вишні.
- Біле тісто зверху натираємо на терці.
- Випікаємо 1 годину при 180 градусах.
Рецепт пляцка "Сп'янілі вишні"
Час: до 3 годин
Порцій: 8
Приготування:
- Спочатку – білий бісквіт. Треба відділити білки від жовтків, збиваємо з 100 грамами цукру до густих піків. Решту цукру треба збити з жовтками. З'єднуємо маси.
- З'єднуємо борошно і крохмаль і поступово додаємо у тісто.
- Випікаємо 25 хвилин при 180 градусах.
- Шоколадний бісквіт готується так само, тільки додаємо молоко та шоколад, які треба з'єднати та нагріти.
- Тепер крем. Змішуємо цукор, яйце, борошно і половину склянки молока. Решту молока нагріваємо з шоколадом, поки він не розчиниться. Додаємо яєчну суміш та доводимо до кипіння. Коли крем вистигне, збиваємо його з маслом.
- Вишні з'єднуємо з коньяком. Для пропитки змішуємо сік з коньяком.
- Розрізаємо навпіл білий бісквіт. Частину пропитуємо вишневим соком і намащуємо кремом.
- Викладаємо чорний біскіт, знову перемащуємо.
- Викладаємо другу частину білого бісквіта. Тонко змащуємо кремом.
- Прикрашаємо пляцок вишнями.
- Готуємо желатин згідно з інструкцією та заливаємо вишні.
- Ставимо у холодильник до застигання.
Смачного!