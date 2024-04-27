Пляцки с вишнями: подборка рецептов, с которыми ваш праздник будет незабываемым

27 апреля 2024, 11:22
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Источник:

cookorama

Сладкое с вишней – это украшение любого праздника. Предлагаем несколько рецептов, которые сделают застолье особенным.

Когда речь идет о сладеньком к празднику, вишня – одна из самых популярных опций. Это отличный выбор, ведь вишня делает вкус площадок неповторимым.

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Рецепт пляцка "Маково-вишневый аромат"

Время: 1,5 часа

Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 6 желтков;
– 1,5 стакана сахара;
– пачка маргарина;
– 600 грамм муки;
– пачка порошка к печенью;
– 2 столовые ложки какао;

кокосовая масса:

– 6 белков;
– 8 столовых ложек сахара;
– 100 грамм кокосовой стружки;

маковая начинка:

– 2 стакана мака;
– 0,5 стакана сахара;
– 2 яйца;
– ванильный сахар;
– чайная лодка порошка к печенью;
– консервированные вишни.

Приготовление:

  1. Сначала тесто: растираем желтки, сахар и маргарин. Добавляем муку и порошок в печенье. Замешиваем тесто и делим на 3 части.
  2. В одну часть добавляем какао и хорошо вымешиваем.
  3. Запариваем и втираем мак. Добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и порошок для печенья, хорошо перемешиваем.
  4. В форму выкладываем часть белого теста.
  5. Выкладываем маковую массу и накрываем темным тестом.
  6. Вишни обваливаем в сухарях и выкладываем на коричневое тесто.
  7. Взбиваем белки, добавляем сахар и кокосовую стружку, хорошо взбиваем и выкладываем на вишни.
  8. Белое тесто сверху натираем на терке.
  9. Выпекаем 1 час при 180 градусах.

Рецепт плетка "Пьяные вишни"

Время: до 3 часов

Порций: 8

Ингредиенты:

белый бисквит:

– 3 яйца;
– 125 грамм сахара;
– 50 грамм муки;
– 50 грамм картофельного крахмала;

шоколадный бисквит:

– 2 яйца;
– 125 грамм сахара;
– 50 грамм муки;
– 50 грамм картофельного крахмала;
– 50 грамм черного шоколада;
– 3 столовые ложки молока;

шоколадный крем:

– 2 стакана молока;
– 1 яйцо;
– 150 грамм сахара;
– 2 столовые ложки муки;
– 50 грамм черного шоколада;
– 50 грамм сливочного масла;

пропитка:

– 100 миллилитров вишневого сока;
– 3 столовые ложки коньяка;
– консервированные вишни;
– быстрозастывающий желатин.

Приготовление:

  1. Сначала – белый бисквит. Надо отделить белки от желтков, взбиваем со 100 г сахара до густых пиков. Остальные сахара нужно взбить с желтками. Соединяем массы.
  2. Соединяем муку и крахмал и постепенно добавляем в тесто. Выпекаем 25 минут при 180 градусах.
  3. Шоколадный бисквит готовится также, только добавляем молоко и шоколад, которые нужно соединить и нагреть.
  4. Теперь крем. Смешиваем сахар, яйцо, муку и половину стакана молока. Остальное молоко нагреваем с шоколадом, пока он не растворится. Добавляем яичную смесь и доводим до кипения. Когда крем остынет, взбиваем его с маслом.
  5. Вишни соединяем с коньяком. Для пропитки смешиваем сок с коньяком.
  6. Разрезаем пополам белый бисквит. Часть пропитываем вишневым соком и намазываем кремом.
  7. Выкладываем черный бискит, снова перемазываем.
  8. Выкладываем вторую часть белого бисквита. Тонко смазываем кремом.
  9. Украшаем площадку вишнями.
  10. Готовим желатин согласно инструкции и заливаем вишни. Ставим в холодильник до застывания.

    Приятного аппетита!

    Следует знать: каких правил нужно соблюдать при приготовлении кулича.
    Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська