Знакомые ингредиенты, немного магии – и на вашем столе уже сияет салат ресторанного уровня. Он поднимет настроение в будни, а на праздничном столе станет настоящей звездой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok korolivska1.

Как приготовить салат ресторанного уровня?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– помидоры черри;

– листья салата;

– вареная свекла;

– фета;

– кунжут;

– сухой чеснок;

– мёд;

– оливковое масло;

– американская горчица;

– горчица в зернах.

Как приготовить оригинальный салат: видео

Приготовление:

Сначала – соус. Оливковое масло смешиваем со щепоткой меда и двумя видами горчицы, добавляем щепотку сушеного чеснока. Такой соус подходит почти ко всем салатам и хранится в холодильнике до 2 недель. Черри нарезаем пополам, вареную свеклу и фету – кубиком. Кунжут обжариваем на сухой сковороде. Обваливаем в нем каждый кубик феты. Выкладываем в тарелку листья салата, поливаем струйкой соуса, выкладываем остальные ингредиенты и перекладываем салатом. Сверху выкладываем кубики феты.

Чем можно заменить сыр фета?

Для этого салата также прекрасно подойдет брынза или сулугуни. Однако обратите внимание, что эти виды сыра могут быть более солеными, что повлияет на общий вкус композиции, подсказывает портал "Вкусного".

