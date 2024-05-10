Рецепт, который поражает более 100 лет: готовим удивительные рулетики с сыром
Источник:noviydoctor
Свинина и сыр – просто идеальное сочетание. Если правильно его использовать, то на столе окажется настоящий шедевр.
Этот рецепт передается из поколения в поколение, ему уже более 100 лет. Неудивительно, что это блюдо имеет такую популярность – его вкус завораживает с первого кусочка. Если вы ожидаете гостей или хотите приготовить что-то особенное на выходные, тогда этот рецепт станет отличной опцией.
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Рецепт рулета со свининой и сыром
Время: 50 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– свиной фарш – 500 грамм;
– твердый сыр – 100 грамм;
– помидоры – 2;
– оливковое масло – 2 столовые ложки;
– панировочные сухари – 2 столовые ложки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Фарш раскатываем на доске или рабочей поверхности. Солим и перчим.
- Равномерно распределяем сыр по всей длине фарша. Также аккуратно выкладываем нарезанные кружочками помидоры.
- Скручиваем рулет, чтобы сыр и помидоры были закрыты внутри.
- Посыпаем рулет панировочными сухарями.
- Нарезаем меньшими порциями и обжариваем каждый кусок по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
- Перекладываем меньшие рулетики на противень и выпекаем 10 – 15 минут.
- Подаем к столу с любимыми гарнирами и салатом.
Приятного аппетита!Это надо знать: можно ли можно ли есть шоколад, на котором образовался белый налет.