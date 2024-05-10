Цей рецепт передається із покоління в покоління, йому вже понад 100 років. Не дивно, що ця страва має таку популярність – її смак зачаровує з першого шматочка. Якщо ви очікуєте гостей або хочете приготувати щось особливе на вихідні, тоді цей рецепт стане чудовою опцією.
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Рецепт рулета зі свининою та сиром
Час: 50 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Розігрівємо духовку до 180 градусів.
- Фарш розкачуємо на дошці або робочій поверхні. Солимо та перчимо.
- Рівномірно розподіляємо сир по всій довжині фаршу. Також акуратно викладаємо нарізані кружечками помідори.
- Скручуємо рулет, щоб сир та помідори були закриті всередині.
- Посипаємо рулет панірувальними сухарями.
- Нарізаємо меншими порціями та обсмажуємо кожен шматок по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
- Перекладаємо менші рулетики на деко та випікаємо 10 – 15 хвилин.
- Подаємо до столу з улюбленими гарнірами та салатом.
Смачного!