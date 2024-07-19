Рецепт салата кабачков – отличный пример того, как из простых сезонных ингредиентов можно сделать настоящую вкусовую бомбу. Она гарантирует яркие вкусовые впечатления в любое время года.

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Салат из кабачков и перца

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 средних цуккини (1 килограмм);

– 2 больших кусочка красного перца (500 граммов);

– 2 больших кусочка желтого перца (500 граммов);

– 2 стакана спиртового уксуса (500 миллилитров);

– 300 грамм сахара;

– 1 плоская столовая ложка соли (10 граммов).

Приготовление:

Кабачок нарежьте брусочками. Почистите перец от семян и нарежьте его толстой соломкой. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и уксус. Добавьте сахар, соль и перемешайте. Вскипятите рассол. Простерилизуйте банки любым удобным способом. Выложите в них кабачки и перец, добавьте горчицу, лавровый лист и душистый перец. Горячим рассолом залейте овощи и плотно закройте. Поместите банки в кастрюлю и налейте воды на 3/4 высоты банки. Варите на медленном огне 15 – 20 минут. Выньте банки из кастрюли, закрутите крышками и поставьте вверх дном.

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