Рецепт салата кабачков – отличный пример того, как из простых сезонных ингредиентов можно сделать настоящую вкусовую бомбу. Она гарантирует яркие вкусовые впечатления в любое время года.

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Салат из кабачков и перца

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Кабачок нарежьте брусочками.
  2. Почистите перец от семян и нарежьте его толстой соломкой.
  3. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и уксус.
  4. Добавьте сахар, соль и перемешайте.
  5. Вскипятите рассол.
  6. Простерилизуйте банки любым удобным способом.
  7. Выложите в них кабачки и перец, добавьте горчицу, лавровый лист и душистый перец.
  8. Горячим рассолом залейте овощи и плотно закройте.
  9. Поместите банки в кастрюлю и налейте воды на 3/4 высоты банки.
  10. Варите на медленном огне 15 – 20 минут.
  11. Выньте банки из кастрюли, закрутите крышками и поставьте вверх дном.