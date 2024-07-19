Рецепт салату кабачків – чудовий приклад того, як із простих сезонних інгредієнтів можна зробити справжню смакову бомбу. Вона гарантує яскраві смакові враження в будь-яку пору року.

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Салат з кабачків та перцем

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середніх цукіні (1 кілограм);

– 2 великих шматочки червоного перцю (500 грамів);

– 2 великих шматочки жовтого перцю (500 грамів);

– 2 склянки спиртового оцту (500 мілілітрів);

– 300 грамів цукру;

– 1 плоска столова ложка солі (10 грамів).

Приготування:

Кабачок наріжте брусочками. Почистіть перець від насіння і наріжте його товстою соломкою. Налийте в каструлю 2 літри води та оцет. Додайте цукор, сіль і перемішайте. Закип'ятіть розсіл. Простерилізуйте банки у будь-який зручний спосіб. Викладіть в них кабачки та перець, додайте гірчицю, лавровий лист і духмяний перець. Гарячим розсолом залийте овочі та щільно закрийте. Помістіть банки в каструлю і налийте води на 3/4 висоти банки. Варіть на повільному вогні 15 – 20 хвилин. Вийміть банки з каструлі, закрутіть кришками та поставте догори дном.

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