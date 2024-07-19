Рецепт салату кабачків – чудовий приклад того, як із простих сезонних інгредієнтів можна зробити справжню смакову бомбу. Вона гарантує яскраві смакові враження в будь-яку пору року.
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Салат з кабачків та перцем
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Кабачок наріжте брусочками.
- Почистіть перець від насіння і наріжте його товстою соломкою.
- Налийте в каструлю 2 літри води та оцет.
- Додайте цукор, сіль і перемішайте.
- Закип'ятіть розсіл.
- Простерилізуйте банки у будь-який зручний спосіб.
- Викладіть в них кабачки та перець, додайте гірчицю, лавровий лист і духмяний перець.
- Гарячим розсолом залийте овочі та щільно закрийте.
- Помістіть банки в каструлю і налийте води на 3/4 висоти банки.
- Варіть на повільному вогні 15 – 20 хвилин.
- Вийміть банки з каструлі, закрутіть кришками та поставте догори дном.