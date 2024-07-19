Что приготовить на зиму: этот салат из кабачков должен быть у всех
19 июля 2024, 14:30Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Салат из кабачков и перца в уксусном маринаде – уникальное блюдо. Здесь идеально сочетается хрусткость овощей с интенсивной кислинкой маринада.
Рецепт салата кабачков – отличный пример того, как из простых сезонных ингредиентов можно сделать настоящую вкусовую бомбу. Она гарантирует яркие вкусовые впечатления в любое время года.
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Салат из кабачков и перца
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 средних цуккини (1 килограмм);
– 2 больших кусочка красного перца (500 граммов);
– 2 больших кусочка желтого перца (500 граммов);
– 2 стакана спиртового уксуса (500 миллилитров);
– 300 грамм сахара;
– 1 плоская столовая ложка соли (10 граммов).
Приготовление:
- Кабачок нарежьте брусочками.
- Почистите перец от семян и нарежьте его толстой соломкой.
- Налейте в кастрюлю 2 литра воды и уксус.
- Добавьте сахар, соль и перемешайте.
- Вскипятите рассол.
- Простерилизуйте банки любым удобным способом.
- Выложите в них кабачки и перец, добавьте горчицу, лавровый лист и душистый перец.
- Горячим рассолом залейте овощи и плотно закройте.
- Поместите банки в кастрюлю и налейте воды на 3/4 высоты банки.
- Варите на медленном огне 15 – 20 минут.
- Выньте банки из кастрюли, закрутите крышками и поставьте вверх дном.