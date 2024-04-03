Освобождаем место в кладовке: бюджетный салат из маринованных огурцов
3 апреля 2024, 14:15Читати новину українською
Источник:Beszamel
Салат из маринованных огурцов готовится быстро из простых и недорогих ингредиентов. А еще это прекрасная возможность освободить место в кладовке перед началом нового сезона закруток.
Рецепт быстрый, поэтому вы можете приготовить его даже в последнюю минуту. Список ингредиентов простой и бюджетный, поэтому вы точно захотите возвращаться к этому блюду еще много раз.
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Салат из маринованных огурцов
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 6 маринованных огурцов;
– 1 лук-шалот;
соус:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка горчицы;
– свежемолотый черный перец.
Приготовление:
- Смешайте оливковое масло с медом и горчицей.
- Приправьте перцем и отставьте.
- Маринованные огурцы нарежьте кружочками и выложите в миску. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и перемешайте.
- Влейте соус и тщательно перемешайте.
- Отставьте на 10 минут, чтобы вкусы соединились.
- Подайте как дополнение к ужину.