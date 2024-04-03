Освобождаем место в кладовке: бюджетный салат из маринованных огурцов

3 апреля 2024, 14:15
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Источник:

Beszamel

Салат из маринованных огурцов готовится быстро из простых и недорогих ингредиентов. А еще это прекрасная возможность освободить место в кладовке перед началом нового сезона закруток.

Рецепт быстрый, поэтому вы можете приготовить его даже в последнюю минуту. Список ингредиентов простой и бюджетный, поэтому вы точно захотите возвращаться к этому блюду еще много раз.

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Салат из маринованных огурцов

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 маринованных огурцов;
– 1 лук-шалот;
соус:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка горчицы;
– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

  1. Смешайте оливковое масло с медом и горчицей.
  2. Приправьте перцем и отставьте.
  3. Маринованные огурцы нарежьте кружочками и выложите в миску. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и перемешайте.
  4. Влейте соус и тщательно перемешайте.
  5. Отставьте на 10 минут, чтобы вкусы соединились.
  6. Подайте как дополнение к ужину.
Когда все очень просто: как приготовить весенний салат.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська