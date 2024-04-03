Рецепт быстрый, поэтому вы можете приготовить его даже в последнюю минуту. Список ингредиентов простой и бюджетный, поэтому вы точно захотите возвращаться к этому блюду еще много раз.
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Салат из маринованных огурцов
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте оливковое масло с медом и горчицей.
- Приправьте перцем и отставьте.
- Маринованные огурцы нарежьте кружочками и выложите в миску. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и перемешайте.
- Влейте соус и тщательно перемешайте.
- Отставьте на 10 минут, чтобы вкусы соединились.
- Подайте как дополнение к ужину.