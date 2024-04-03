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Салат из маринованных огурцов

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешайте оливковое масло с медом и горчицей.
  2. Приправьте перцем и отставьте.
  3. Маринованные огурцы нарежьте кружочками и выложите в миску. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и перемешайте.
  4. Влейте соус и тщательно перемешайте.
  5. Отставьте на 10 минут, чтобы вкусы соединились.
  6. Подайте как дополнение к ужину.