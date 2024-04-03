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Салат из маринованных огурцов

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 маринованных огурцов;

– 1 лук-шалот;

соус:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 столовая ложка горчицы;

– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Смешайте оливковое масло с медом и горчицей. Приправьте перцем и отставьте. Маринованные огурцы нарежьте кружочками и выложите в миску. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и перемешайте. Влейте соус и тщательно перемешайте. Отставьте на 10 минут, чтобы вкусы соединились. Подайте как дополнение к ужину.

Когда все очень просто: как приготовить весенний салат.