Рецепт швидкий, тому ви можете приготувати його навіть в останню хвилину. Список інгредієнтів простий та бюджетний, тому ви точно захочете повертатися до цієї страви ще багато разів.

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Салат з маринованих огірків

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 маринованих огірків;

– 1 цибуля-шалот;

соус:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка меду;

– 1 столова ложка гірчиці;

– свіжозмелений чорний перець.

Приготування:

Змішайте оливкову олію з медом і гірчицею. Приправте перцем і відставте. Мариновані огірки наріжте кружечками і викладіть в миску. Додайте дрібно нарізану цибулю-шалот і перемішайте. Влийте соус і ретельно перемішайте. Відставте на 10 хвилин, щоб смаки з’єдналися. Подайте як доповнення до вечері.

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