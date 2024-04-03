Рецепт швидкий, тому ви можете приготувати його навіть в останню хвилину. Список інгредієнтів простий та бюджетний, тому ви точно захочете повертатися до цієї страви ще багато разів.
Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Салат з маринованих огірків
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Змішайте оливкову олію з медом і гірчицею.
- Приправте перцем і відставте.
- Мариновані огірки наріжте кружечками і викладіть в миску. Додайте дрібно нарізану цибулю-шалот і перемішайте.
- Влийте соус і ретельно перемішайте.
- Відставте на 10 хвилин, щоб смаки з’єдналися.
- Подайте як доповнення до вечері.