Сезон молодих кабачків – це справжній подарунок для поціновувачів овочів. Якщо ж ваша сім'я не входить до їх числа, то з цим рецептом у вас є шанси збільшити кількість прибічників здорової їжі.

Буде цікаво Неймовірні переваги, про які ви ще не чули: чим корисна редиска

Рецепт салату з молодих кабачків

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Кабачки ретельно миємо та нарізаємо на тоненькі смужки. Чистити молодий кабачок не обов'язково, його шкірка дуже тонка.
  2. Кріп миємо та дрібно нарізаємо.
  3. Наливаємо в каструлю води та доводимо до кипіння. Солимо і додаємо кабачки. Варимо 1 – 3 хвилини до м'якості. Зливаємо кип'яток та поливаємо кабачки холодною водою.
  4. Горіхи смажимо 2 – 3 хвилини, щоб підсилити аромат. Подрібнюємо.
  5. З'єднуємо кабачки, кріп та горіхи.
  6. Приправляємо соком лимона, олією та медом. Солимо, перчимо та добре перемішуємо.

Смачного!