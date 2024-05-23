Сезон молодих кабачків – це справжній подарунок для поціновувачів овочів. Якщо ж ваша сім'я не входить до їх числа, то з цим рецептом у вас є шанси збільшити кількість прибічників здорової їжі.
Буде цікаво Неймовірні переваги, про які ви ще не чули: чим корисна редиска
Рецепт салату з молодих кабачків
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Кабачки ретельно миємо та нарізаємо на тоненькі смужки. Чистити молодий кабачок не обов'язково, його шкірка дуже тонка.
- Кріп миємо та дрібно нарізаємо.
- Наливаємо в каструлю води та доводимо до кипіння. Солимо і додаємо кабачки. Варимо 1 – 3 хвилини до м'якості. Зливаємо кип'яток та поливаємо кабачки холодною водою.
- Горіхи смажимо 2 – 3 хвилини, щоб підсилити аромат. Подрібнюємо.
- З'єднуємо кабачки, кріп та горіхи.
- Приправляємо соком лимона, олією та медом. Солимо, перчимо та добре перемішуємо.
Смачного!