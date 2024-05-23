Сезон молодих кабачків – це справжній подарунок для поціновувачів овочів. Якщо ж ваша сім'я не входить до їх числа, то з цим рецептом у вас є шанси збільшити кількість прибічників здорової їжі.

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Рецепт салату з молодих кабачків

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 2 – 3 невеликі кабачки;

– 25 грамів волоських горіхів;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– сік половини лимона;

– 2 чайні ложки рідкого меду;

– пів пучка кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Кабачки ретельно миємо та нарізаємо на тоненькі смужки. Чистити молодий кабачок не обов'язково, його шкірка дуже тонка. Кріп миємо та дрібно нарізаємо. Наливаємо в каструлю води та доводимо до кипіння. Солимо і додаємо кабачки. Варимо 1 – 3 хвилини до м'якості. Зливаємо кип'яток та поливаємо кабачки холодною водою. Горіхи смажимо 2 – 3 хвилини, щоб підсилити аромат. Подрібнюємо. З'єднуємо кабачки, кріп та горіхи. Приправляємо соком лимона, олією та медом. Солимо, перчимо та добре перемішуємо.

Смачного!

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