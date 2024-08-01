Идеальный рецепт лета: готовим аппетитный салат из запеченных овощей

Этот вкусный и здоровый салат претендует на находку лета. Его вкус настолько совершенен, что все остальные преимущества воспринимаются просто как приятный бонус.

Это блюдо прекрасно подойдет для разнообразия семейного меню или даже приема гостей. Сочетание запеченных овощей дарит праздничное настроение и восторг от собственных кулинарных возможностей.

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Рецепт салата из запеченных овощей

Время: 45 минут

Порций: 4 (зависит от выбора овощей)

Ингредиенты:

– баклажаны;

– болгарский перец;

– красный лук;

– петрушка;

– помидоры;

– грецкие орехи;

– копченая курица;

– фета;

– брынза или моцарелла (шариками);

– соль;

заправка:

– несколько зубчиков чеснока;

– 9 столовых ложек ароматного масла;

– 4 – 5 столовых ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса.

Приготовление:

Противень застилаем пергаментной бумагой. Баклажаны моем и прокалываем вилкой. Выкладываем на противень. Перцы чистим от семян, разрезаем и выкладываем рядом с баклажанами. Запекаем овощи 30 минут при 200 градусах. За это время готовим другие ингредиенты: красный лук, зелень и помидоры мелко нарезаем. Измельчаем копченую курицу и грецкие орехи. Запеченные овощи чистим от кожуры и нарезаем тонкими полосками. Выкладываем все в салатник и украшаем сыром. Тщательно смешиваем давленый чеснок и другие ингредиенты для соуса. Добавляем заправку в салат и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!