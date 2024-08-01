Ця страва чудово підійде для урізноманітнення сімейного меню або навіть прийому гостей. Поєднання запечених овочів дарує святковий настрій та захват від власних кулінарних можливостей.

Читайте також Неймовірно хрумкі та трішки пікантні: найкращий рецепт огірків з кетчупом на зиму

Рецепт салату з запечених овочів

Час: 45 хвилин

Порцій: 4 (залежить від вибору овочів)

Приготування:

  1. Деко застеляємо пергаментним папером.
  2. Баклажани миємо та проколюємо виделкою. Викладаємо на деко.
  3. Перці чистимо від насіння, розрізаємо та викладаємо поруч з баклажанами.
  4. Запікаємо овочі 30 хвилин при 200 градусах.
  5. За цей час готуємо інші інгредієнти: червону цибулю, зелень та помідори дрібно нарізаємо.
  6. Подрібнюємо копчену курку та волоські горіхи.
  7. Запечені овочі чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими смужками.
  8. Викладаємо все в салатник та прикрашаємо сиром.
  9. Ретельно змішуємо давлений часник та інші інгредієнти для соусу.
  10. Додаємо заправку в салат та добре перемішуємо.

Смачного!