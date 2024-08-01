Ця страва чудово підійде для урізноманітнення сімейного меню або навіть прийому гостей. Поєднання запечених овочів дарує святковий настрій та захват від власних кулінарних можливостей.
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Рецепт салату з запечених овочів
Час: 45 хвилин
Порцій: 4 (залежить від вибору овочів)
Приготування:
- Деко застеляємо пергаментним папером.
- Баклажани миємо та проколюємо виделкою. Викладаємо на деко.
- Перці чистимо від насіння, розрізаємо та викладаємо поруч з баклажанами.
- Запікаємо овочі 30 хвилин при 200 градусах.
- За цей час готуємо інші інгредієнти: червону цибулю, зелень та помідори дрібно нарізаємо.
- Подрібнюємо копчену курку та волоські горіхи.
- Запечені овочі чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими смужками.
- Викладаємо все в салатник та прикрашаємо сиром.
- Ретельно змішуємо давлений часник та інші інгредієнти для соусу.
- Додаємо заправку в салат та добре перемішуємо.
Смачного!