Ця страва чудово підійде для урізноманітнення сімейного меню або навіть прийому гостей. Поєднання запечених овочів дарує святковий настрій та захват від власних кулінарних можливостей.

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Рецепт салату з запечених овочів

Час: 45 хвилин

Порцій: 4 (залежить від вибору овочів)

Інгредієнти: – баклажани;

– болгарський перець;

– червона цибуля;

– петрушка;

– помідори;

– волоські горіхи;

– копчена курка;

– фета;

– бринза або моцарела (кульками);

– сіль;

заправка:

– кілька зубчиків часнику;

– 9 столових ложок ароматної олії;

– 4 – 5 столових ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка яблучного оцту.

Приготування:

Деко застеляємо пергаментним папером. Баклажани миємо та проколюємо виделкою. Викладаємо на деко. Перці чистимо від насіння, розрізаємо та викладаємо поруч з баклажанами. Запікаємо овочі 30 хвилин при 200 градусах. За цей час готуємо інші інгредієнти: червону цибулю, зелень та помідори дрібно нарізаємо. Подрібнюємо копчену курку та волоські горіхи. Запечені овочі чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими смужками. Викладаємо все в салатник та прикрашаємо сиром. Ретельно змішуємо давлений часник та інші інгредієнти для соусу. Додаємо заправку в салат та добре перемішуємо.

Смачного!

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