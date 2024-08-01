Это блюдо прекрасно подойдет для разнообразия семейного меню или даже приема гостей. Сочетание запеченных овощей дарит праздничное настроение и восторг от собственных кулинарных возможностей.

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Рецепт салата из запеченных овощей

Время: 45 минут

Порций: 4 (зависит от выбора овощей)

Ингредиенты: – баклажаны;

– болгарский перец;

– красный лук;

– петрушка;

– помидоры;

– грецкие орехи;

– копченая курица;

– фета;

– брынза или моцарелла (шариками);

– соль;

заправка:

– несколько зубчиков чеснока;

– 9 столовых ложек ароматного масла;

– 4 – 5 столовых ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса.

Приготовление:

Противень застилаем пергаментной бумагой. Баклажаны моем и прокалываем вилкой. Выкладываем на противень. Перцы чистим от семян, разрезаем и выкладываем рядом с баклажанами. Запекаем овощи 30 минут при 200 градусах. За это время готовим другие ингредиенты: красный лук, зелень и помидоры мелко нарезаем. Измельчаем копченую курицу и грецкие орехи. Запеченные овощи чистим от кожуры и нарезаем тонкими полосками. Выкладываем все в салатник и украшаем сыром. Тщательно смешиваем давленый чеснок и другие ингредиенты для соуса. Добавляем заправку в салат и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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