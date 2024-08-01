Это блюдо прекрасно подойдет для разнообразия семейного меню или даже приема гостей. Сочетание запеченных овощей дарит праздничное настроение и восторг от собственных кулинарных возможностей.
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Рецепт салата из запеченных овощей
Время: 45 минут
Порций: 4 (зависит от выбора овощей)
Приготовление:
- Противень застилаем пергаментной бумагой.
- Баклажаны моем и прокалываем вилкой. Выкладываем на противень.
- Перцы чистим от семян, разрезаем и выкладываем рядом с баклажанами.
- Запекаем овощи 30 минут при 200 градусах.
- За это время готовим другие ингредиенты: красный лук, зелень и помидоры мелко нарезаем.
- Измельчаем копченую курицу и грецкие орехи.
- Запеченные овощи чистим от кожуры и нарезаем тонкими полосками.
- Выкладываем все в салатник и украшаем сыром.
- Тщательно смешиваем давленый чеснок и другие ингредиенты для соуса.
- Добавляем заправку в салат и хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!