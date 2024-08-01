Это блюдо прекрасно подойдет для разнообразия семейного меню или даже приема гостей. Сочетание запеченных овощей дарит праздничное настроение и восторг от собственных кулинарных возможностей.

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Рецепт салата из запеченных овощей

Время: 45 минут

Порций: 4 (зависит от выбора овощей)

Приготовление:

  1. Противень застилаем пергаментной бумагой.
  2. Баклажаны моем и прокалываем вилкой. Выкладываем на противень.
  3. Перцы чистим от семян, разрезаем и выкладываем рядом с баклажанами.
  4. Запекаем овощи 30 минут при 200 градусах.
  5. За это время готовим другие ингредиенты: красный лук, зелень и помидоры мелко нарезаем.
  6. Измельчаем копченую курицу и грецкие орехи.
  7. Запеченные овощи чистим от кожуры и нарезаем тонкими полосками.
  8. Выкладываем все в салатник и украшаем сыром.
  9. Тщательно смешиваем давленый чеснок и другие ингредиенты для соуса.
  10. Добавляем заправку в салат и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!