Салаты с рукколой – отличная идея дополнения к основным блюдам. Они вкусные и простые в приготовлении. Обязательно попробуйте!

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Салат с рукколой и сыром фета

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Салат с рукколойЛегко и вкусно / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Руколу тщательно вымойте и выложите в миску.
  2. Помидоры черри разрежьте пополам. Повторите ту же операцию с оливками и нарежьте сыр фета небольшими кубиками.
  3. Добавьте все ингредиенты к рукколе.
  4. Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и лимонным соком. Все тщательно перемешайте.
  5. Перед подачей охладите салат в холодильнике.

Салат из рукколы и вяленых томатов

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Салат с рукколойВеликолепный вкус / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Поместите рукколу в миску.
  2. Вяленые помидоры нарежьте соломкой и добавьте к рукколе.
  3. Поверх овощей покрошите сыр фета и добавьте оливки.
  4. Нарежьте апельсин и выложите кусочки в салат.
  5. В стакане приготовьте заправку: смешайте оливковое масло с горчицей, посолите и смешайте заправку с салатом.
  6. Семена обжарьте на сковороде без добавления жира и посыпьте ими салат.
  7. Подавать готовый салат лучше всего сразу после приготовления.

Салат с рукколой и лососем

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Салат с рукколойПрекрасное сочетание / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Разрежьте помидоры пополам.
  2. Почистите лук и нарежьте его четвертинками. Сыр фета нарежьте кубиками.
  3. Поместите в миску рукколу, овощи, сыр, каперсы и лосось, изрезанный на меньшие кусочки.
  4. Смешайте оливковое масло с соком половины выжатого лайма. Добавьте перец, куркуму, свежевырезанный базилик и петрушку. Тщательно перемешайте и полейте заправкой салат.
  5. Готовый салат выложите в миску и посыпьте семенами подсолнечника.