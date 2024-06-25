Салаты с рукколой – отличная идея дополнения к основным блюдам. Они вкусные и простые в приготовлении. Обязательно попробуйте!
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Салат с рукколой и сыром фета
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Легко и вкусно / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Руколу тщательно вымойте и выложите в миску.
- Помидоры черри разрежьте пополам. Повторите ту же операцию с оливками и нарежьте сыр фета небольшими кубиками.
- Добавьте все ингредиенты к рукколе.
- Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и лимонным соком. Все тщательно перемешайте.
- Перед подачей охладите салат в холодильнике.
Салат из рукколы и вяленых томатов
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Великолепный вкус / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Поместите рукколу в миску.
- Вяленые помидоры нарежьте соломкой и добавьте к рукколе.
- Поверх овощей покрошите сыр фета и добавьте оливки.
- Нарежьте апельсин и выложите кусочки в салат.
- В стакане приготовьте заправку: смешайте оливковое масло с горчицей, посолите и смешайте заправку с салатом.
- Семена обжарьте на сковороде без добавления жира и посыпьте ими салат.
- Подавать готовый салат лучше всего сразу после приготовления.
Салат с рукколой и лососем
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Прекрасное сочетание / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Разрежьте помидоры пополам.
- Почистите лук и нарежьте его четвертинками. Сыр фета нарежьте кубиками.
- Поместите в миску рукколу, овощи, сыр, каперсы и лосось, изрезанный на меньшие кусочки.
- Смешайте оливковое масло с соком половины выжатого лайма. Добавьте перец, куркуму, свежевырезанный базилик и петрушку. Тщательно перемешайте и полейте заправкой салат.
- Готовый салат выложите в миску и посыпьте семенами подсолнечника.