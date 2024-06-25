Салати з руколою – чудова ідея доповнення до основних страв. Вони смачні та прості у приготуванні. Обов'язково спробуйте!

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Салат з руколою та сиром фета

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Салат з руколоюЛегко та смачно / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Руколу ретельно вимийте і викладіть в миску.
  2. Помідори черрі розріжте навпіл. Повторіть ту ж операцію з оливками та наріжте сир фета невеликими кубиками.
  3. Додайте всі інгредієнти до руколи.
  4. Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем і лимонним соком. Все ретельно перемішайте.
  5. Перед подачею охолодіть салат в холодильнику.

Салат з руколи та в'ялених томатів

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Салат з руколоюЧудовий смак / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Помістіть руколу в миску.
  2. В’ялені помідори наріжте соломкою і додайте до руколи.
  3. Поверх овочів покришіть сир фета і додайте оливки.
  4. Наріжте апельсин і викладіть шматочки в салат.
  5. У склянці приготуйте заправку: змішайте оливкову олію з гірчицею, посоліть і змішайте заправку з салатом.
  6. Насіння обсмажте на сковороді без додавання жиру і посипте ними салат.
  7. Подавати готовий салат найкраще відразу після приготування.

Салат з руколою та лососем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Салат з руколоюЧудове поєднання / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Розріжте помідори навпіл.
  2. Почистіть цибулю і наріжте його четвертинками. Сир фета наріжте кубиками.
  3. Помістіть у миску руколу, овочі, сир, каперси та лосось, порізаний на менші шматочки.
  4. Змішайте оливкову олію з соком половини вичавленого лайма. Додайте перець, куркуму, свіжо нарізаний базилік і петрушку. Ретельно перемішати та полийте заправкою салат.
  5. Готовий салат викладіть в миску і посипте насінням соняшнику.