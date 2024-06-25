Салати з руколою – чудова ідея доповнення до основних страв. Вони смачні та прості у приготуванні. Обов'язково спробуйте!
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Салат з руколою та сиром фета
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Легко та смачно / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Руколу ретельно вимийте і викладіть в миску.
- Помідори черрі розріжте навпіл. Повторіть ту ж операцію з оливками та наріжте сир фета невеликими кубиками.
- Додайте всі інгредієнти до руколи.
- Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем і лимонним соком. Все ретельно перемішайте.
- Перед подачею охолодіть салат в холодильнику.
Салат з руколи та в'ялених томатів
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Чудовий смак / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Помістіть руколу в миску.
- В’ялені помідори наріжте соломкою і додайте до руколи.
- Поверх овочів покришіть сир фета і додайте оливки.
- Наріжте апельсин і викладіть шматочки в салат.
- У склянці приготуйте заправку: змішайте оливкову олію з гірчицею, посоліть і змішайте заправку з салатом.
- Насіння обсмажте на сковороді без додавання жиру і посипте ними салат.
- Подавати готовий салат найкраще відразу після приготування.
Салат з руколою та лососем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Чудове поєднання / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Розріжте помідори навпіл.
- Почистіть цибулю і наріжте його четвертинками. Сир фета наріжте кубиками.
- Помістіть у миску руколу, овочі, сир, каперси та лосось, порізаний на менші шматочки.
- Змішайте оливкову олію з соком половини вичавленого лайма. Додайте перець, куркуму, свіжо нарізаний базилік і петрушку. Ретельно перемішати та полийте заправкою салат.
- Готовий салат викладіть в миску і посипте насінням соняшнику.