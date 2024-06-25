И на природу, и на праздничный стол: сезонные салаты с рукколой

25 июня 2024, 06:33
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Fajne gotowanie

Салаты с рукколой станут отличным дополнением к ужину. Вы также можете использовать их как быстрый перекус после работы.

Салаты с рукколой – отличная идея дополнения к основным блюдам. Они вкусные и простые в приготовлении. Обязательно попробуйте!

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Салат с рукколой и сыром фета

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Легко и вкусно / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 100 грамм рукколы;
– 200 грамм помидоров черри;
– 170 грамм консервированных маринованных оливок;
– 90 грамм очищенных семян подсолнечника;
– 150 грамм сыра фета;
– 3 столовые ложки оливкового масла (30 миллилитров).

Приготовление:

  1. Руколу тщательно вымойте и выложите в миску.
  2. Помидоры черри разрежьте пополам. Повторите ту же операцию с оливками и нарежьте сыр фета небольшими кубиками.
  3. Добавьте все ингредиенты к рукколе.
  4. Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и лимонным соком. Все тщательно перемешайте.
  5. Перед подачей охладите салат в холодильнике.

Салат из рукколы и вяленых томатов

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Великолепный вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:


– 130 грамм рукколы;
– 130 грамм вяленых помидоров в масле;
– 100 грамм сыра фета;
– 200 грамм апельсина;
– 50 миллилитров оливкового масла (6 столовых ложек);
– 20 грамм горчицы;
– 100 грамм семян подсолнечника;
– 100 грамм маслин.

Приготовление:

  1. Поместите рукколу в миску.
  2. Вяленые помидоры нарежьте соломкой и добавьте к рукколе.
  3. Поверх овощей покрошите сыр фета и добавьте оливки.
  4. Нарежьте апельсин и выложите кусочки в салат.
  5. В стакане приготовьте заправку: смешайте оливковое масло с горчицей, посолите и смешайте заправку с салатом.
  6. Семена обжарьте на сковороде без добавления жира и посыпьте ими салат.
  7. Подавать готовый салат лучше всего сразу после приготовления.

Салат с рукколой и лососем

  • Время: 20 минут
  • Порций: 

Прекрасное сочетание / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты: 
– 200 грамм руколы;
– 200 грамм копченого лосося;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 30 грамм каперсов;
– 30 грамм семян подсолнечника очищенного;
– 100 грамм красного лука;
– 200 грамм помидоров черри;
– 100 грамм сыра Фета;
– специи: перец, куркума, свежая петрушка, базилик, сок лайма.

Приготовление: 

  1. Разрежьте помидоры пополам.
  2. Почистите лук и нарежьте его четвертинками. Сыр фета нарежьте кубиками.
  3. Поместите в миску рукколу, овощи, сыр, каперсы и лосось, изрезанный на меньшие кусочки.
  4. Смешайте оливковое масло с соком половины выжатого лайма. Добавьте перец, куркуму, свежевырезанный базилик и петрушку. Тщательно перемешайте и полейте заправкой салат.
  5. Готовый салат выложите в миску и посыпьте семенами подсолнечника.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська