С чем можно совместить сельдерей: приготовьте невероятный салат с финиками и сыром
25 февраля 2024, 22:30Читати новину українською
Источник:cookie and kate
Некоторые думают, что с сельдереем не годен приготовить вкусное и интересное блюдо. Однако это далеко не так, он может стать "изюминкой" пикантного салата.
Сельдерей – растение из семейства моркови, его вкус может варьироваться от острого до сладкого, в зависимости от сорта и способа приготовления. Такую закуску как салат из сельдерея и фиников вы захотите готовить снова и снова.
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Салат с сельдереем
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 8 длинных стеблей сельдерея;
– пол чашки сырого миндаля;
– 4 финика;
– 3 столовые ложки свежего лимонного сока 3 столовые ложки свежего лимонного сока;
– 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца;
– морская соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 100 грамм пармезана;
– 1/4 чашки оливкового масла.
Приготовление:
- Поместите сельдерей в миску с ледяной водой и выдержите около 20 минут.
- Выложите его на бумажное полотенце и обсушите.
- Нарежьте его куски и выложите в среднюю миску для сервировки.
- Чтобы поджарить миндаль, разогрейте его в средней сковороде на среднем огне, часто помешивая, пока он не станет ароматным и поджаренным, около 5 – 7 минут.
- Переложите на разделочную доску и порубите ножом.
- В миску с высушенным сельдереем добавьте листья сельдерея, рубленый миндаль, финики, лимонный сок и хлопья красного перца.
- Приправьте щедро солью и перцем и перемешайте.
- Добавьте сыр и оливковое масло, еще раз все хорошо перемешайте.
- Подавайте при комнатной температуре или охлажденным.