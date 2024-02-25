С чем можно совместить сельдерей: приготовьте невероятный салат с финиками и сыром

Некоторые думают, что с сельдереем не годен приготовить вкусное и интересное блюдо. Однако это далеко не так, он может стать "изюминкой" пикантного салата.

Сельдерей – растение из семейства моркови, его вкус может варьироваться от острого до сладкого, в зависимости от сорта и способа приготовления. Такую закуску как салат из сельдерея и фиников вы захотите готовить снова и снова.

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Салат с сельдереем

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

– 8 длинных стеблей сельдерея;– пол чашки сырого миндаля;– 4 финика;– 3 столовые ложки свежего лимонного сока 3 столовые ложки свежего лимонного сока;– 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца;– морская соль по вкусу;– черный перец по вкусу;– 100 грамм пармезана;– 1/4 чашки оливкового масла.

Приготовление:

Поместите сельдерей в миску с ледяной водой и выдержите около 20 минут. Выложите его на бумажное полотенце и обсушите. Нарежьте его куски и выложите в среднюю миску для сервировки. Чтобы поджарить миндаль, разогрейте его в средней сковороде на среднем огне, часто помешивая, пока он не станет ароматным и поджаренным, около 5 – 7 минут. Переложите на разделочную доску и порубите ножом. В миску с высушенным сельдереем добавьте листья сельдерея, рубленый миндаль, финики, лимонный сок и хлопья красного перца. Приправьте щедро солью и перцем и перемешайте. Добавьте сыр и оливковое масло, еще раз все хорошо перемешайте. Подавайте при комнатной температуре или охлажденным.

Как сохранитьна потом: есть один интересный лайфхак.