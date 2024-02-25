Селера – рослина з родини моркви, її смак може варіюватися від гострого до солодкого, залежно від сорту та способу приготування. Таку закуску як салат з селери та фініків ви захочете готувати знову і знову.

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Салат з селерою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 8 довгих стебел селери;

– пів чашки сирого мигдалю;

– 4 фініки;

– 3 столові ложки свіжого лимонного соку;

– 1/4 чайної ложки пластівців червоного перцю;

– морська сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– 100 грамів пармезану;

– 1/4 чашки оливкової олії.

Приготування:

Помістіть селеру в миску з крижаною водою і витримайте близько 20 хвилин. Викладіть її на паперовий рушничок та обсушіть. Наріжте її шматки та викладіть в середню миску для сервірування. Щоб підсмажити мигдаль, розігрійте його в середній сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, поки він не стане ароматним і підсмаженим, близько 5 – 7 хвилин. Перекладіть на обробну дошку і порубайте ножем. У миску з висушеним селерою додайте листя селери, рубаний мигдаль, фініки, лимонний сік і пластівці червоного перцю. Приправте щедро сіллю і перцем і перемішайте. Додайте сир і оливкову олію, ще раз все добре перемішайте. Подавайте при кімнатній температурі або охолодженим.

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