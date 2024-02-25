Селера – рослина з родини моркви, її смак може варіюватися від гострого до солодкого, залежно від сорту та способу приготування. Таку закуску як салат з селери та фініків ви захочете готувати знову і знову.

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Салат з селерою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Помістіть селеру в миску з крижаною водою і витримайте близько 20 хвилин.
  2. Викладіть її на паперовий рушничок та обсушіть.
  3. Наріжте її шматки та викладіть в середню миску для сервірування.
  4. Щоб підсмажити мигдаль, розігрійте його в середній сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, поки він не стане ароматним і підсмаженим, близько 5 – 7 хвилин.
  5. Перекладіть на обробну дошку і порубайте ножем.
  6. У миску з висушеним селерою додайте листя селери, рубаний мигдаль, фініки, лимонний сік і пластівці червоного перцю.
  7. Приправте щедро сіллю і перцем і перемішайте.
  8. Додайте сир і оливкову олію, ще раз все добре перемішайте.
  9. Подавайте при кімнатній температурі або охолодженим.