Непревзойденная классика: шоколадный торт, с которым кофепитие покажется сказкой
Источник:ВВС Food
Кофепитие – обязательный ежедневный ритуал, который не обходится без сладенького. Если есть вдохновение, то этот торт станет идеальным решением.
Этот классный шоколадный торт влажный, темный и прекрасно подходит даже через несколько дней после приготовления. С ним кофепитие станет праздником даже в самые тяжелые будни.
Интересно Нужно только смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак
Рецепт классического шоколадного торта
Время: 1 час
Порции: 12
Ингредиенты:
для торта:
– 225 граммов муки;
– 350 граммов сахарной пудры;
– 85 граммов какао;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1,5 чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 125 миллилитров растительного масла;
– 2 чайные ложки ванилина;
– 250 миллилитров кипятка;
для шоколадной глазури:
– 200 граммов шоколада;
– 200 миллилитров жирных сливок.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Две формы для коржей выстилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Все ингредиенты для торта, кроме кипятка, хорошо вымешиваем в большой миске до однородности.
- Медленно добавляем в смесь кипяток.
- Распределяем тесто между формами и выпекаем 25 – 35 минут до готовности.
- Вынимаем тесто из духовки и даем остыть.
- Готовим глазурь: шоколад топим в сливках на водяной бане. Помешиваем смесь, пока она не станет гладкой.
- Покрываем один корж глазурью, на него выставляем другую часть и снова покрываем шоколадом.
Приятного аппетита!Не нужно даже грамма сахара: как наши бабушки готовили варенье, которое могло храниться много месяцев.