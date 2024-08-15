Непревзойденная классика: шоколадный торт, с которым кофепитие покажется сказкой

15 августа 2024, 10:45
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Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

Источник:

ВВС Food

Кофепитие – обязательный ежедневный ритуал, который не обходится без сладенького. Если есть вдохновение, то этот торт станет идеальным решением.

Этот классный шоколадный торт влажный, темный и прекрасно подходит даже через несколько дней после приготовления. С ним кофепитие станет праздником даже в самые тяжелые будни.

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Рецепт классического шоколадного торта

Время: 1 час

Порции: 12

Ингредиенты:
для торта:
– 225 граммов муки;
– 350 граммов сахарной пудры;
– 85 граммов какао;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1,5 чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 125 миллилитров растительного масла;
– 2 чайные ложки ванилина;
– 250 миллилитров кипятка;
для шоколадной глазури:
– 200 граммов шоколада;
– 200 миллилитров жирных сливок.

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. Две формы для коржей выстилаем пергаментом и смазываем маслом.
  3. Все ингредиенты для торта, кроме кипятка, хорошо вымешиваем в большой миске до однородности.
  4. Медленно добавляем в смесь кипяток.
  5. Распределяем тесто между формами и выпекаем 25 – 35 минут до готовности.
  6. Вынимаем тесто из духовки и даем остыть.
  7. Готовим глазурь: шоколад топим в сливках на водяной бане. Помешиваем смесь, пока она не станет гладкой.
  8. Покрываем один корж глазурью, на него выставляем другую часть и снова покрываем шоколадом.

Приятного аппетита!

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