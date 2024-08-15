Этот классный шоколадный торт влажный, темный и прекрасно подходит даже через несколько дней после приготовления. С ним кофепитие станет праздником даже в самые тяжелые будни.
Интересно Нужно только смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак
Рецепт классического шоколадного торта
Время: 1 час
Порции: 12
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Две формы для коржей выстилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Все ингредиенты для торта, кроме кипятка, хорошо вымешиваем в большой миске до однородности.
- Медленно добавляем в смесь кипяток.
- Распределяем тесто между формами и выпекаем 25 – 35 минут до готовности.
- Вынимаем тесто из духовки и даем остыть.
- Готовим глазурь: шоколад топим в сливках на водяной бане. Помешиваем смесь, пока она не станет гладкой.
- Покрываем один корж глазурью, на него выставляем другую часть и снова покрываем шоколадом.
Приятного аппетита!