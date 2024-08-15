Этот классный шоколадный торт влажный, темный и прекрасно подходит даже через несколько дней после приготовления. С ним кофепитие станет праздником даже в самые тяжелые будни.

Интересно Нужно только смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак

Рецепт классического шоколадного торта

Время: 1 час

Порции: 12

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. Две формы для коржей выстилаем пергаментом и смазываем маслом.
  3. Все ингредиенты для торта, кроме кипятка, хорошо вымешиваем в большой миске до однородности.
  4. Медленно добавляем в смесь кипяток.
  5. Распределяем тесто между формами и выпекаем 25 – 35 минут до готовности.
  6. Вынимаем тесто из духовки и даем остыть.
  7. Готовим глазурь: шоколад топим в сливках на водяной бане. Помешиваем смесь, пока она не станет гладкой.
  8. Покрываем один корж глазурью, на него выставляем другую часть и снова покрываем шоколадом.

Приятного аппетита!