Этот классный шоколадный торт влажный, темный и прекрасно подходит даже через несколько дней после приготовления. С ним кофепитие станет праздником даже в самые тяжелые будни.

Интересно Нужно только смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак

Рецепт классического шоколадного торта

Время: 1 час

Порции: 12

Ингредиенты:

для торта:

– 225 граммов муки;

– 350 граммов сахарной пудры;

– 85 граммов какао;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1,5 чайной ложки соды;

– 2 яйца;

– 250 миллилитров молока;

– 125 миллилитров растительного масла;

– 2 чайные ложки ванилина;

– 250 миллилитров кипятка;

для шоколадной глазури:

– 200 граммов шоколада;

– 200 миллилитров жирных сливок.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 180 градусов. Две формы для коржей выстилаем пергаментом и смазываем маслом. Все ингредиенты для торта, кроме кипятка, хорошо вымешиваем в большой миске до однородности. Медленно добавляем в смесь кипяток. Распределяем тесто между формами и выпекаем 25 – 35 минут до готовности. Вынимаем тесто из духовки и даем остыть. Готовим глазурь: шоколад топим в сливках на водяной бане. Помешиваем смесь, пока она не станет гладкой. Покрываем один корж глазурью, на него выставляем другую часть и снова покрываем шоколадом.

Приятного аппетита!

Не нужно даже грамма сахара: как наши бабушки готовили варенье, которое могло храниться много месяцев.