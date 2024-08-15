Цей класний шоколадний торт вологий, темний і чудово смакує навіть через кілька днів після приготування. З ним кавування стане святом навіть у найважчі будні.

Цікаво Потрібно лише змішати інгредієнти: оригінальна намазка для млинців та булочок на сніданок

Рецепт класичного шоколадного торта

Час: 1 година

Порцій: 12

Інгредієнти:

для торта:

– 225 грамів борошна;

– 350 грамів цукрової пудри;

– 85 грамів какао;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1,5 чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– 250 мілілітрів молока;

– 125 мілілітрів рослинної олії;

– 2 чайні ложки ваніліну;

– 250 мілілітрів окропу;

для шоколадної глазурі:

– 200 грамів шоколаду;

– 200 мілілітрів жирних вершків.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Дві форми для коржів вистеляємо пергаментом та змащуємо маслом. Усі інгредієнти для торта, окрім окропу, добре вимішуємо у великій мисці до однорідності. Поволі додаємо у суміш окріп. Розподіляємо тісто між формами та випікаємо 25 – 35 хвилин до готовності. Виймаємо тісто з духовки та даємо охолонути. Готуємо глазур: шоколад топимо у вершках на водяній бані. Помішуємо суміш, поки вона не стане гладкою. Покриваємо один корж глазур'ю, на нього виставляємо іншу частину та знову покриваємо шоколадом.

Смачного!

Не потрібно навіть грама цукру: як наші бабусі готували варення, яке могло зберігатися багато місяців.