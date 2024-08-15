Цей класний шоколадний торт вологий, темний і чудово смакує навіть через кілька днів після приготування. З ним кавування стане святом навіть у найважчі будні.
Цікаво Потрібно лише змішати інгредієнти: оригінальна намазка для млинців та булочок на сніданок
Рецепт класичного шоколадного торта
Час: 1 година
Порцій: 12
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Дві форми для коржів вистеляємо пергаментом та змащуємо маслом.
- Усі інгредієнти для торта, окрім окропу, добре вимішуємо у великій мисці до однорідності.
- Поволі додаємо у суміш окріп.
- Розподіляємо тісто між формами та випікаємо 25 – 35 хвилин до готовності.
- Виймаємо тісто з духовки та даємо охолонути.
- Готуємо глазур: шоколад топимо у вершках на водяній бані. Помішуємо суміш, поки вона не стане гладкою.
- Покриваємо один корж глазур'ю, на нього виставляємо іншу частину та знову покриваємо шоколадом.
Смачного!