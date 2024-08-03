Ці сирні булочки дуже подобаються дітям, але часто на них "підсідають" і дорослі. Вони ідеально доповнять будь-яке чаювання та стануть чудовою опцією для того, аби взяти щось смачненьке на роботу.
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Рецепт сирних булочок
Час: до 30 хвилин
Порцій: 7 – 8 штук
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 200 градусів.
- Велике деко застеляємо папером і також ставимо у духовку.
- У велику миску додайте борошно і розпушувач. Додайте нарізане кубиками вершкове масло і розітріть його пальцями, поки воно не утворить консистенцію, схожу на сухарі. Додайте дві третини сиру, посоліть.
- Зробіть поглиблення в середині сухої суміші, потім влийте молоко та перемішайте його металевою ложкою. Продовжуйте перемішувати до утворення тіста, потім руками сформуйте його у кулю.
- Злегка присипте робочу поверхню та руки борошном. Покладіть кульку з тіста на присипану борошном поверхню та кілька разів перегніть, щоб вона стала гладкою – не перевантажуйте тісто. Сформуйте круглу форму товщиною приблизно 3 сантиметри.
- З тіста сформуйте округлі булочки середнього розміру. Змастіть їх яйцем та присипте сиром.
- Випікайте 12 – 15 хвилин до золотистого кольору.
Смачного!