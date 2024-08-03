Дети научатся делать их сами: аппетитные сырные булочки, которые покоряют с первого кусочка
Источник:ВВС Food
Угодить детям не всегда просто. Но есть блюда, которые они с радостью научатся готовить сами, чтобы не ждать помощи от взрослых, чтобы иметь возможность насладиться любимым вкусом.
Эти сырные булочки очень нравятся детям, но часто на них "подсаживаются" и взрослые. Они идеально дополнят любое чаепитие и станут отличной опцией для того, чтобы взять что-то вкусненькое на работу.
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Рецепт сырные булочек
Время: до 30 минут
Порций: 7 – 8 штук
Ингредиенты:
– 340 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 85 граммов сливочного масла, нарезанного кубиками;
– 100 граммов тертого чеддера;
– 180 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– масло, джем или варенье для подачи.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 200 градусов.
- Большой противень застилаем бумагой и также ставим в духовку.
- В большую миску добавьте муку и разрыхлитель. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и разотрите его пальцами, пока оно не образует консистенцию, похожую на сухари. Добавьте две трети сыра, посолите.
- Сделайте углубление в середине сухой смеси, затем влейте молоко и перемешайте его металлической ложкой. Продолжайте перемешивать до образования теста, затем руками сформируйте его в шар.
- Слегка присыпьте рабочую поверхность и руки мукой. Положите шарик из теста на присыпанную мукой поверхность и несколько раз перегните, чтобы он стал гладким – не перегружайте тесто. Сформируйте круглую форму толщиной примерно 3 сантиметра.
- Из теста сформируйте округлые булочки среднего размера. Смажьте их яйцом и присыпьте сыром.
- Выпекайте 12 – 15 минут до золотистого цвета.
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