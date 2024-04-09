Вы заснули, а на утро кулич готов: лучшее тесто для пасхальной сдобы
9 апреля 2024, 12:45Читати новину українською
Источник:Смаколик.юа Мария Михальченко
Пасха – это не только важный религиозный праздник, но и время семейных встреч, тепла и, конечно же, вкусных блюд. Сердцем пасхального стола всегда была и остается пасха – символ воскресения и новой жизни.
Ее аромат наполняет дом теплом и уютом, а сам процесс ее создания объединяет семью и дарит радость совместно проведенного времени. Приготовление пасхи – это настоящее искусство, которое передается из поколения в поколение, а каждая семья имеет свои уникальные тайны и ингредиенты, которые делают ее особенной.
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Александрийский ночной пасхальный кулич
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Обрядовое блюдо / Фото pexelsИнгредиенты:
для опары:
– 0,5 литра молока;
– 500 грамм сахара;
– 5 штук яиц;
– 3 штуки желтков;
– 75 грамм дрожжей;
– 250 грамм холодного сливочного масла;
для теста:
– 1 столовая ложка коньяка;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– цедра 1 лимона;
– 200 грамм сухофруктов;
– 1,25 килограмма муки.
Приготовление:
- В большую миску наливаем молоко комнатной температуры, всыпаем туда сахар и перемешиваем до однородности. Добавляем в молоко дрожжи и тщательно мешаем, пока они полностью не растворятся.
- Далее вводим в смесь яйца и желтки, добавляем кусочки холодного сливочного масла и тщательно взбиваем с помощью миксера.
- Прикрываем миску с опарой пищевой пленкой и оставляем ее при комнатной температуре на 8 – 12 часов, обычно на ночь, поэтому этот вид пасхи часто называют "ночной".
- После этого времени в опару добавляем коньяк, ванилин и тертую цедру лимона, все хорошо перемешиваем.
- Добавляем половину муки, просеянной через сито, а также подготовленные сухофрукты: клюкву, изюм, цукаты, которые должны быть сухими, и снова перемешиваем.
- Затем всыпаем остальную муку и начинаем вымешивать тесто вручную, предварительно смазав руки растительным маслом. Вымешиваем в течение 10 минут.
- Тесто оставляем подниматься в теплом месте под пищевой пленкой на 1 – 1,5 часа.
- Затем смазываем рабочую поверхность и руки маслом, выкладываем тесто и делим его на 6 примерно одинаковых частей, каждая по 500 – 550 грамм. Формируем куличи по показанному в видео методом, выкладываем их в формы и легко прижимаем.
- Оставляем формы в теплом месте на 1,5 часа, после чего смазываем поверхность яйцом.
- Духовку разогреваем до 180°С и выпекаем куличи при 160°С около 50 минут.
- После выпекания позволяем куличам остыть перед подачей и украшаем их по своему вкусу.