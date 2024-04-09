Її аромат наповнює дім теплом і затишком, а сам процес її створення об'єднує родину та дарує радість спільно проведеного часу. Приготування паски — це справжнє мистецтво, яке передається з покоління в покоління, а кожна родина має свої унікальні таємниці та інгредієнти, які роблять її особливою.
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Олександрійська нічна паска
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Обрядова страва / Фото pexels
Приготування:
- У велику миску наливаємо молоко кімнатної температури, всипаємо туди цукор і перемішуємо до однорідності. Додаємо до молока дріжджі та ретельно мішаємо, доки вони повністю не розчиняться.
- Далі вводимо в суміш яйця і жовтки, додаємо кусочки холодного вершкового масла і ретельно збиваємо за допомогою міксера.
- Прикриваємо миску з опарою харчовою плівкою і залишаємо її при кімнатній температурі на 8 – 12 годин, зазвичай на ніч, тому цей вид паски часто називають "нічною".
- Після цього часу в опару додаємо коньяк, ванілін та терту цедру лимона, все добре перемішуємо.
- Додаємо половину борошна, просіяного через сито, а також підготовлені сухофрукти: журавлину, родзинки, цукати, які повинні бути сухими, і знову перемішуємо.
- Потім всипаємо решту борошна і починаємо вимішувати тісто вручну, попередньо змастивши руки рослинною олією. Вимішуємо протягом 10 хвилин.
- Тісто залишаємо підніматися в теплому місці під харчовою плівкою на 1 – 1,5 години.
- Потім змащуємо робочу поверхню та руки олією, викладаємо тісто і ділимо його на 6 приблизно однакових частин, кожна по 500 – 550 грамів. Формуємо паски за показаним у відео методом, викладаємо їх у форми і легко притискаємо.
- Залишаємо форми в теплому місці на 1,5 години, після чого змащуємо поверхню яйцем.
- Духовку розігріваємо до 180°С і випікаємо паски при 160°С близько 50 хвилин.
- Після випікання дозволяємо паскам охолонути перед подачею та прикрашаємо їх на власний смак.