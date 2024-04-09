Її аромат наповнює дім теплом і затишком, а сам процес її створення об'єднує родину та дарує радість спільно проведеного часу. Приготування паски — це справжнє мистецтво, яке передається з покоління в покоління, а кожна родина має свої унікальні таємниці та інгредієнти, які роблять її особливою.

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Олександрійська нічна паска

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Обрядова страва / Фото pexels

Інгредієнти:

для опари:

– 0,5 літра молока;

– 500 грамів цукру;

– 5 штук яєць;

– 3 штуки жовтків;

– 75 грамів дріжджів;

– 250 грамів холодного вершкового масла;

для тіста:

– 1 столова ложка коньяку;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– цедра 1 лимона;

– 200 грамів сухофруктів;

– 1,25 кілограма борошна.

Приготування:

У велику миску наливаємо молоко кімнатної температури, всипаємо туди цукор і перемішуємо до однорідності. Додаємо до молока дріжджі та ретельно мішаємо, доки вони повністю не розчиняться. Далі вводимо в суміш яйця і жовтки, додаємо кусочки холодного вершкового масла і ретельно збиваємо за допомогою міксера. Прикриваємо миску з опарою харчовою плівкою і залишаємо її при кімнатній температурі на 8 – 12 годин, зазвичай на ніч, тому цей вид паски часто називають "нічною". Після цього часу в опару додаємо коньяк, ванілін та терту цедру лимона, все добре перемішуємо. Додаємо половину борошна, просіяного через сито, а також підготовлені сухофрукти: журавлину, родзинки, цукати, які повинні бути сухими, і знову перемішуємо. Потім всипаємо решту борошна і починаємо вимішувати тісто вручну, попередньо змастивши руки рослинною олією. Вимішуємо протягом 10 хвилин. Тісто залишаємо підніматися в теплому місці під харчовою плівкою на 1 – 1,5 години. Потім змащуємо робочу поверхню та руки олією, викладаємо тісто і ділимо його на 6 приблизно однакових частин, кожна по 500 – 550 грамів. Формуємо паски за показаним у відео методом, викладаємо їх у форми і легко притискаємо. Залишаємо форми в теплому місці на 1,5 години, після чого змащуємо поверхню яйцем. Духовку розігріваємо до 180°С і випікаємо паски при 160°С близько 50 хвилин. Після випікання дозволяємо паскам охолонути перед подачею та прикрашаємо їх на власний смак.

Який салат приготувати на Великдень: цей варіант смакуватиме всім гостям.