Пасха – это время для особых рецептов, и этот торт, безусловно, один из тех, что поможет поразить гостей. Он сочетает в себе мягкость бисквита, богатство шоколада и карамели, а также хрусткость орехов.

Интересно Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Пирог "Сникерс"

Время: 3 часа

Порций: 6

Замечательный вид и вкус / Фото Чашечка кофе

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 100 грамм сахара;

– щепотка соли;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– 80 грамм пшеничной муки;

– 20 грамм какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

для карамели:

– 100 грамм сахара;

– 50 грамм масла сливочного;

– 90 миллилитров сливок 33%;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 80 грамм грецкого ореха;

для сливочного крема:

– 360 грамм сливочного сыра;

– 110 миллилитров сливок 33%;

– 40 грамм сахарной пудры;

– 1.5 грамма ванилина;

для пропитки:

– 90 миллилитров молока;

ингредиенты для глазури:

– 160 грамм молочного шоколада;

– 30 миллилитров подсолнечного масла;

– 60 грамм грецкого ореха.

Приготовление:

Взбейте яйца со щепоткой соли в течение нескольких минут. Не прекращая взбивания, добавьте сахар и продолжайте процесс на высокой скорости миксера около 8 – 9 минут. Этот процесс должен продолжаться до тех пор, пока масса не станет пушистой. Далее аккуратно влейте масло, перемешивая на малых оборотах. После этого в два этапа просейте муку с разрыхлителем и какао, осторожно вмешивая их венчиком снизу вверх. Не перемешивайте слишком долго, как только ингредиенты соединятся, остановитесь. Выложите на дно формы пергамент, стенки которого смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180⁰C в течение 20 – 25 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой, которая должна быть сухой. Оставьте охлаждаться. Готовим карамель. Подсушите в микроволновой печи грецкие орехи, 3 – 5 минут. Далее охладите и мелко измельчите ножом или блендером. Рассыпьте сахар в сковородке и нагревайте на слабом огне, пока он не начнет таять, постоянно помешивая лопаткой для равномерного таяния. Когда сахар полностью растает, добавьте масло комнатной температуры. Карамель интенсивно забурлит, ее нужно быстро помешивать, пока масло не растворится. После этого влейте горячие сливки (масса снова забурлит), быстро перемешивайте до однородности. Введите соль, перемешайте и снимите с огня. Добавьте орехи и перемешайте. Приготовление сливочного крема: взбейте холодные сливки и сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилином до легкой пышной массы. Составляем торт. Разделите бисквит на три части. На тарелку выложите первый корж, промочите молоком и распределите карамель. Сверху выложите треть крема. Второй корж также пропитайте молоком и выложите остаток крема. Покройте третьим коржом, пропитайте молоком и закройте разъемным кольцом, слегка прижав. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Теперь шоколадная глазурь. Растопите шоколад на паровой бане или в микроволновой печи, периодически перемешивая. Добавьте масло, хорошо перемешайте, добавьте измельченные орехи. Перед тем как покрывать торт глазурью, вокруг него застелите полосы пергамента. Покройте торт глазурью сверху и по бокам, помогая силиконовой лопаткой. Поставьте в холодильник на 15 минут, затем уберите бумагу и подавайте.

Так смакуют: как приготовить тосты на завтрак.