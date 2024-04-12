Пасха – это время для особых рецептов, и этот торт, безусловно, один из тех, что поможет поразить гостей. Он сочетает в себе мягкость бисквита, богатство шоколада и карамели, а также хрусткость орехов.
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Пирог "Сникерс"
Время: 3 часа
Порций: 6
Замечательный вид и вкус / Фото Чашечка кофе
Приготовление:
- Взбейте яйца со щепоткой соли в течение нескольких минут.
- Не прекращая взбивания, добавьте сахар и продолжайте процесс на высокой скорости миксера около 8 – 9 минут. Этот процесс должен продолжаться до тех пор, пока масса не станет пушистой.
- Далее аккуратно влейте масло, перемешивая на малых оборотах.
- После этого в два этапа просейте муку с разрыхлителем и какао, осторожно вмешивая их венчиком снизу вверх. Не перемешивайте слишком долго, как только ингредиенты соединятся, остановитесь.
- Выложите на дно формы пергамент, стенки которого смажьте маслом и присыпьте мукой.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180⁰C в течение 20 – 25 минут.
- Готовность проверьте деревянной шпажкой, которая должна быть сухой. Оставьте охлаждаться.
- Готовим карамель. Подсушите в микроволновой печи грецкие орехи, 3 – 5 минут. Далее охладите и мелко измельчите ножом или блендером.
- Рассыпьте сахар в сковородке и нагревайте на слабом огне, пока он не начнет таять, постоянно помешивая лопаткой для равномерного таяния. Когда сахар полностью растает, добавьте масло комнатной температуры.
- Карамель интенсивно забурлит, ее нужно быстро помешивать, пока масло не растворится.
- После этого влейте горячие сливки (масса снова забурлит), быстро перемешивайте до однородности.
- Введите соль, перемешайте и снимите с огня.
- Добавьте орехи и перемешайте.
- Приготовление сливочного крема: взбейте холодные сливки и сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилином до легкой пышной массы.
- Составляем торт. Разделите бисквит на три части. На тарелку выложите первый корж, промочите молоком и распределите карамель. Сверху выложите треть крема.
- Второй корж также пропитайте молоком и выложите остаток крема. Покройте третьим коржом, пропитайте молоком и закройте разъемным кольцом, слегка прижав. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Теперь шоколадная глазурь. Растопите шоколад на паровой бане или в микроволновой печи, периодически перемешивая. Добавьте масло, хорошо перемешайте, добавьте измельченные орехи.
- Перед тем как покрывать торт глазурью, вокруг него застелите полосы пергамента. Покройте торт глазурью сверху и по бокам, помогая силиконовой лопаткой. Поставьте в холодильник на 15 минут, затем уберите бумагу и подавайте.