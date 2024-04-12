Великдень — це час для особливих рецептів, і цей торт, безумовно, один з тих, що допоможе вразити гостей. Він поєднує в собі м'якість бісквіту, багатство шоколаду та карамелі, а також хрусткість горіхів.

Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Пляцок "Снікерс"

Час: 3 години

Порцій: 6

Чудовий вигляд та смак / Фото Філіжанка кави

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 50 мілілітрів соняшникової олії;

– 80 грамів пшеничного борошна;

– 20 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

для карамелі:

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів масла вершкового;

– 90 мілілітрів вершків 33%;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 80 грамів волоського горіха;

для вершкового крему:

– 360 грамів вершкового сиру;

– 110 мілілітрів вершків 33%;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 1.5 грами ваніліну;

для просочення:

– 90 мілілітрів молока;

інгредієнти для глазурі:

– 160 грамів молочного шоколаду;

– 30 мілілітрів соняшникової олії;

– 60 грамів волоського горіха.

Приготування:

Збийте яйця з дрібкою солі впродовж кількох хвилин. Не припиняючи збивання, додайте цукор і продовжуйте процес на високій швидкості міксера близько 8 – 9 хвилин. Цей процес має тривати доти поки маса не стане пухнастою. Далі акуратно влийте олію, перемішуючи на малих обертах. Після цього у два етапи просійте борошно з розпушувачем та какао, обережно вмішуючи їх віночком знизу догори. Не перемішуйте занадто довго, як тільки інгредієнти поєднаються, зупиніться. Викладіть на дно форми пергамент, стінки якого змастіть олією та присипте борошном. Вилийте тісто в форму і випікайте при температурі 180⁰C впродовж 20 – 25 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою, яка має бути сухою. Залиште охолоджуватися. Готуємо карамель. Підсушіть в мікрохвильовій печі волоські горіхи, 3 – 5 хвилин. Далі охолодіть та дрібно подрібніть ножем або блендером. Розсипте цукор у сковорідці та нагрівайте на слабкому вогні, поки він не почне танути, постійно помішуючи лопаткою для рівномірного танення. Коли цукор повністю розтане, додайте масло кімнатної температури. Карамель інтенсивно забурлить, її потрібно швидко помішувати, доки масло не розчиниться. Після цього влийте гарячі вершки (маса знову забурлить), швидко перемішуйте до однорідності. Введіть сіль, перемішайте і зніміть з вогню. Додайте горіхи і перемішайте. Приготування вершкового крему: збийте холодні вершки та вершковий сир з цукровою пудрою та ваніліном до легкої пишної маси. Складаємо торт. Розділіть бісквіт на три частини. На тарілку викладіть перший корж, промочіть молоком і розподіліть карамель. Зверху викладіть третину крему. Другий корж також просочіть молоком і викладіть залишок крему. Покрийте третім коржем, просочіть молоком і закрийте роз'ємним кільцем, злегка притиснувши. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на ніч. Тепер шоколадна глазур. Розтопіть шоколад на паровій бані або в мікрохвильовій печі, періодично перемішуючи. Додайте олію, добре перемішайте, додайте подрібнені горіхи. Перед тим як покривати торт глазур’ю, навколо нього застеліть смуги пергаменту. Покрийте торт глазур’ю зверху та з боків, допомагаючи силіконовою лопаткою. Поставте в холодильник на 15 хвилин, потім приберіть папір і подавайте.

Так смакують: як приготувати тости на сніданок.